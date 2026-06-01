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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Gill Clark

Traducido por

Harry Kane, Erling Haaland y los 10 candidatos a la Bota de Oro del Mundial 2026: clasificación

Opinion
World Cup
H. Kane
E. Haaland
K. Mbappe
C. Ronaldo
L. Messi
England
France
Argentina
Brazil
Spain
USA
Portugal
Norway
Senegal
Colombia
F. Balogun
M. Oyarzabal
J. Alvarez
Vinicius Junior
L. Diaz
FEATURES

Tras años de espera, el Mundial 2026 ya casi está aquí. Los mejores jugadores del mundo llegan a Estados Unidos, México y Canadá con el sueño de levantar el trofeo más prestigioso del fútbol, antes del inicio de la competición el 11 de junio.

Aunque el éxito del equipo definirá el torneo para la mayoría de los jugadores, también se disputa el premio individual de la Bota de Oro, que distingue al máximo goleador.

La han ganado leyendas como Eusebio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker y Ronaldo Nazário. Kylian Mbappé y Harry Kane la obtuvieron en las dos últimas Copas y buscan repetirlo este verano, lo que nadie ha logrado.

Sin embargo, hay mucho talento ofensivo en juego y varias estrellas aspiran a entrar en los libros de historia. ¿Quiénes son los favoritos a la Bota de Oro 2026? GOAL repasa el top 10:

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    10Folarin Balogun (Estados Unidos)

    Aunque parece poco probable que Estados Unidos aporte el ganador de la Bota de Oro, Folarin Balogun, su delantero de 24 años, llega en gran forma tras marcar 19 goles esta temporada con el Mónaco, 12 en sus últimos 18 partidos.

    El equipo de Mauricio Pochettino confía en que la localía les ayude a dejar huella en su propio torneo y tiene buenas opciones de avanzar a la fase eliminatoria, quizá como primeros del Grupo D, tras quedar emparejados con Paraguay, Turquía y Australia.

    Con la camiseta de Estados Unidos lleva nueve goles y cuatro asistencias en 26 partidos, y aspira a ampliar esos números este verano.

    • Anuncios
  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    9Luis Díaz (Colombia)

    Luis Díaz llega al Mundial con Colombia tras una impresionante temporada de debut en Alemania, luego de fichar este verano con el Bayern Múnich procedente del Liverpool. El delantero marcó 26 goles y formó parte de uno de los tríos ofensivos más temibles de Europa.

    Es el líder de Colombia y lo mostró en la eliminatoria: marcó un doblete ante Brasil —primera victoria sobre la Seleção— días después de que liberaran a su padre tras un secuestro.

    Después marcó un golazo a la campeona Argentina, confirmando su talento en los grandes escenarios. Colombia debutará ante Uzbekistán, en su primera participación mundialista, con la oportunidad de comenzar con buen pie.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    8Vinicius Jr. (Brasil)

    Vinicius Jr. se ha reencontrado con su exentrenador en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, en la selección brasileña. El técnico espera sacar lo mejor de este mago de la banda con la camiseta de la Seleção.

    Aunque su historial goleador con la selección no es amplio —marcó solo nueve goles en 48 partidos, el último ante Panamá—, llega en buen momento tras recuperar la puntería con el Madrid y cuenta con la calidad y la experiencia para brillar en el Mundial.

    Además, Brasil comparte grupo con Haití, de regreso al Mundial tras 52 años, Escocia y la revelación Marruecos, en una campaña que aspira al sexto título.

  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7Julian Álvarez (Argentina)

    Con Messi, habitual titular, solo queda un lugar en la delantera argentina. Lautaro Martínez fue el máximo goleador de la Copa América 2024, pero el juego completo y la resistencia de Julián Álvarez le dan ventaja para entrar en el once de Scaloni.

    Su temporada en el Atlético ha sido complicada —solo dos goles en La Liga desde octubre— y su futuro genera incertidumbre, pero su talento no se discute. Brillar con Argentina este verano podría ser el mejor bálsamo.

    Aunque Messi acaparará los focos, el olfato goleador de Álvarez puede ser clave para que el equipo de Scaloni defienda el título. En 2022 marcó cuatro goles en siete partidos, solo superado por Messi y Mbappé, y ahora tiene la oportunidad de aumentar su cuenta.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP

    6Cristiano Ronaldo (Portugal)

    A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue imparable. Marcó cinco goles en la fase de clasificación y llevó a Portugal al torneo, aunque se perdió el último partido por sanción.

    Tras la reducción de su sanción por parte de la FIFA, Ronaldo estará disponible para todos los partidos. Se espera que Portugal lideren un grupo que completan Colombia, República Democrática del Congo y la debutante Uzbekistán.

    Además, cuenta con el talento ofensivo de Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Bernardo Silva y su compañero en el Al-Nassr, João Félix, un plantel capaz de generar ocasiones durante todo el partido.

  • Lionel Messi ArgentinaGetty

    5Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi saldrá a defender el trofeo del Mundial tras llevar a Argentina a la gloria en 2022 y completar, por fin, su palmarés. Pero nunca ha ganado la Bota de Oro del Mundial.

    La cita de este verano será su última oportunidad de subsanar esa carencia. El ’10’ albiceleste cumplirá 39 años durante el torneo y sabe que será su despedida de las Copas del Mundo.

    A pesar de su edad, no muestra signos de desaceleración: la temporada pasada ganó la Bota de Oro de la MLS con 35 goles y fue el máximo anotador de las eliminatorias de la CONMEBOL con ocho. Aunque esté cerca del retiro, sigue siendo candidato firme al título de goleo.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    4Mikel Oyarzabal (España)

    Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, no parece el favorito para ganar la Bota de Oro, pero su racha goleadora es imposible de ignorar. Tras anotar el gol de la victoria en la final de la Eurocopa 2024, ha marcado 11 goles en sus últimos 11 partidos con la Roja, seis de ellos en la fase de clasificación.

    Además, acaba de vivir su mejor campaña en La Liga con 15 goles, señal de que llega en óptimas condiciones al torneo.

    España parte como favorita y, si avanza rondas, Oyarzabal tendrá más chances de sumar. En su grupo, con Cabo Verde y Arabia Saudí, debería empezar con buen pie; además, lanza los penaltis. La lesión de Lamine Yamal, que se pierde el arranque del torneo, refuerza aún más su candidatura.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    3Erling Haaland (Noruega)

    Erling Haaland marcó 16 goles en ocho partidos de clasificación, el doble que cualquier otro europeo, y llevó a Noruega a su primer Mundial desde 1998. Ahora, el delantero del Manchester City debutará en un gran torneo y buscará brillar.

    Además, el seleccionador Stale Solbakken cuenta con Martin Ødegaard, Oscar Bobb y Antonio Nusa, lo que refuerza aún más al equipo. Su pleno de victorias en la fase de clasificación los convierte en una posible revelación del torneo.

    No obstante, no todo será fácil: los duelos de grupo ante Francia y Senegal serán exigentes, así que Haaland buscará comenzar con victoria frente a Irak.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    2Kylian Mbappé (Francia)

    Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro en 2022 con ocho goles en siete partidos, así que no sorprendería que la estrella del Real Madrid la volviera a ganar en 2026. Ya mostró su potencial con una actuación espectacular de Francia contra Brasil en los amistosos de marzo, y contará con uno de los mejores equipos de apoyo, con Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki y Desire Doué listos para servirle balones.

    La pasada temporada marcó 42 goles en 44 partidos con el Madrid y, aunque arrastra pequeñas lesiones, suele reservar su mejor versión para los Mundiales. Esperamos otra gran actuación de Mbappé.

  • Harry Kane England 2025Getty

    1Harry Kane (Inglaterra)

    Harry Kane, ya dueño de una Bota de Oro mundialista, buscará este verano ampliar su palmarés tras los ocho goles que marcó en la fase de clasificación. El capitán inglés es el máximo goleador histórico de los Tres Leones.

    A sus 32 años llega en el mejor momento de su carrera: ha marcado 61 goles en todas las competiciones con el Bayern de Múnich, que logró el doblete. Además, cualquier duda sobre su ritmo se disipó tras cerrar la temporada con dos hat-tricks consecutivos.

    Se espera que guíe a Inglaterra más allá de los cuartos de final. En un grupo con Croacia, Ghana y Panamá —a la última le marcó un hat-trick en 2018— debería empezar pronto a anotar.