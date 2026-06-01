Harry Kane, Erling Haaland y los 10 candidatos a la Bota de Oro del Mundial 2026: clasificación

Aunque el éxito del equipo definirá el torneo para la mayoría de los jugadores, también se disputa el premio individual de la Bota de Oro, que distingue al máximo goleador.

La han ganado leyendas como Eusebio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker y Ronaldo Nazário. Kylian Mbappé y Harry Kane la obtuvieron en las dos últimas Copas y buscan repetirlo este verano, lo que nadie ha logrado.

Sin embargo, hay mucho talento ofensivo en juego y varias estrellas aspiran a entrar en los libros de historia. ¿Quiénes son los favoritos a la Bota de Oro 2026? GOAL repasa el top 10: