Harry Kane envía un mensaje a la afición del Tottenham tras evitar el descenso en la última jornada de la Premier League

João Palhinha marcó en los últimos minutos de la primera parte y dio al Tottenham un 1-0 ante el Everton que le mantuvo en la máxima categoría. El West Ham, pese a ganar 3-0 al Leeds, descendió a la Championship por primera vez desde 2012.

El triunfo evitó el primer descenso de los londinenses en casi 50 años y les mantuvo como un fijo de la era moderna de la Premier.