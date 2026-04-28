Con este gol, Kane alcanza por primera vez en su carrera 60 participaciones en goles (54 tantos y 6 asistencias) en una misma temporada, marcando un récord personal.

Además, su tanto en la capital francesa lo convierte en el primer inglés en anotar en seis partidos consecutivos de la Champions League, superando el récord de Steven Gerrard, que tenía cinco.