Harry Kane critica al Bayern por su «falta de acierto» en el remate tras la dolorosa eliminación de la Liga de Campeones ante el PSG

El gigante bávaro vio truncada su andadura europea tras el 1-1 en el Allianz Arena el miércoles. En la zona mixta, el delantero de 32 años admitió que el resultado era «difícil de digerir». El tempranero gol de Ousmane Dembélé complicó el partido, y aunque Kane igualó en el descuento, ya fue tarde.

«En los dos partidos tuvimos chances para otro resultado, pero no se dio», admitió Kane, y añadió: «Fuimos poco eficaces en el tercio ofensivo pese a nuestro buen juego en el centro del campo. El último centro, pase o disparo no funcionó hoy».