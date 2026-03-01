Getty
Traducido por
Harry Kane bate TRES récords con un doblete para el Bayern de Múnich contra el Dortmund en la victoria del Der Klassiker
Kane supera su mejor marca personal con un doblete clínico
Kane empató para los bávaros en el minuto 54, respondiendo al gol inicial de Nico Schlotterbeck. Después de que Joshua Kimmich encontrara a Serge Gnabry en el segundo palo, el centro de cabeza de Gnabry dejó a Kane solo para marcar y igualar su récord de 44 goles en la temporada 2023/24. El drama continuó poco después, cuando una falta de Schlotterbeck sobre Josip Stanisic supuso un penalti a favor del Bayern solo 15 minutos más tarde. El exjugador del Tottenham Hotspur convirtió el penalti para poner a su equipo 2-1 arriba y alcanzar su hito de 45 goles esta temporada.
- Getty Images Sport
Historia inglesa y hitos de la Bundesliga
Al hacerlo, Kane superó sus propios récords personales para lograr una hazaña que no se veía desde hacía casi un siglo. Ahora es el primer inglés en alcanzar la marca de 45 goles en una temporada desde que el legendario Dixie Dean anotó 46 para el Everton durante la campaña 1931/32. Este logro estadístico, que se ha mantenido durante 94 años, subraya que el brillante doblete de Kane es obra de un delantero que opera a un nivel histórico de élite.
Increíblemente, el penalti también le valió un lugar más en los libros de historia. Al anotar su cuarto doblete consecutivo en la liga, se convirtió en el tercer jugador en la historia de la Bundesliga en marcar cuatro dobletes seguidos. Ahora se une a un club exclusivo junto a Lothar Emmerich, del Dortmund, y Tomislav Maric, del Wolfsburgo, que alcanzaron este hito en 1967 y 2001, respectivamente. Esto se suma a su creciente colección de galardones individuales desde que se trasladó del norte de Londres a Múnich.
Más para los libros de récords
Aún más impresionante es que el rendimiento clínico de Kane en Der Klassiker le permitió batir su récord personal de goles en nueve partidos menos que su anterior marca. Durante la temporada 2023/24, alcanzó los 44 goles en 45 partidos, alcanzando ese máximo en su último partido contra el VfB Stuttgart en mayo. Sin embargo, con un mínimo de 13 partidos aún por disputar en el calendario actual, el capitán de Inglaterra está en buena posición para ampliar significativamente este recuento, ya que el Bayern de Múnich persigue títulos en múltiples frentes.
La continua presencia del club en varios torneos eliminatorios ofrece una gran cantidad de oportunidades para marcar goles. El Bayern sigue activo tanto en la Liga de Campeones como en la DFB-Pokal, donde una buena trayectoria aumentaría aún más las estadísticas de Kane. Los hombres de Vincent Kompany se están preparando actualmente para el choque de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta, un camino que podría incluir hasta cinco partidos adicionales si llegan a la final. Además, una victoria en semifinales sobre el Bayer Leverkusen en la Pokal proporcionaría a Kane otra plataforma de alto nivel para aumentar su histórico total en la gran final del torneo.
- AFP
Asegurando el botín del Klassiker
Este logro supone el último hito personal de Kane, que recientemente superó la marca de los 500 goles en su carrera en menos partidos que Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el capitán de Inglaterra tuvo que compartir protagonismo durante un caótico final en el Signal Iduna Park. En un emocionante derbi, el gol de penalti de Kane, que batió el récord, no bastó para asegurar el resultado de inmediato, ya que Daniel Svensson, del Dortmund, empató el marcador a 2-2 con una volea certera en el minuto 83.
Pero aún quedaba un giro más, ya que el capitán Kimmich dio la victoria al Bayern solo cuatro minutos después con una volea propia, lo que desató la locura en la grada visitante. La impresionante victoria permitió al equipo bávaro mantener su ventaja de 11 puntos sobre el Dortmund en lo más alto de la Bundesliga, en su camino hacia el segundo título de liga consecutivo.
Anuncios