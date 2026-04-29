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Harry Kane bate el récord de Steven Gerrard en la Liga de Campeones tras marcar un gol decisivo para el Bayern de Múnich en un loco partido contra el PSG
Una noche de récords para el capitán de Inglaterra
El delantero de 32 años abrió el marcador desde el punto de penalti en el minuto 17, tras la falta sobre Luis Díaz. Al transformar la pena máxima, Kane se convirtió en el primer inglés en marcar en seis partidos consecutivos de la Liga de Campeones, superando a Gerrard, quien alcanzó cinco en la temporada 2007-08.
Además, alcanzó 61 participaciones en goles (54 tantos y 7 asistencias) en una misma temporada, su mejor marca, y justifica su elevado fichaje en Baviera.
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Todo un clásico de la Liga de Campeones
El partido en el Parc des Princes fue un caos. Tras el gol inicial de Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves y Ousmane Dembélé voltearon el marcador para los locales. Michael Olise respondió con un disparo desde 20 metros, pero el PSG cerró el 5-2 al minuto 60.
Tras el partido, Kane declaró a Amazon Prime: «Se vio a dos equipos de alto nivel, con gran juego ofensivo, velocidad, intensidad y duelos individuales. Podríamos haber sentenciado antes».
El Bayern se niega a ceder
Aunque perdía por tres goles, el equipo de Vincent Kompany mostró gran fortaleza y remontó. Los tantos de Dayot Upamecano y Luis Díaz en los últimos minutos fijaron el 5-4 y dejan la vuelta en Múnich abierta. Kane elogió la resistencia de sus compañeros en un ambiente hostil.
«Estamos muy orgullosos de haber remontado hasta el 5-4, porque jugar fuera de casa y con un 5-2 en contra es muy difícil. Pero luchamos, nos aferramos y volvimos a la eliminatoria», añadió el delantero.
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A la caza de Lewandowski y la gloria europea
Los 54 goles de Kane esta temporada lo sitúan en la élite, pues es la mejor marca en las cinco grandes ligas europeas desde los 55 de Robert Lewandowski en la 2019-20. Aunque el récord del polaco parece inalcanzable, su prioridad es llevar la Copa de Europa a Múnich. Con el respaldo de su afición, Kane confía en remontar la eliminatoria.
De cara a la vuelta, afirmó: «A medida que avanzaba el partido, mejoramos. Ellos se cansaron, así que iremos al Allianz Arena e intentaremos mantener la misma intensidad. Hubo muchos momentos clave y la semana que viene será similar. Jugando en casa, con nuestra afición, esperamos que eso nos impulse a cruzar la línea de meta».