Harry Kane bate el récord de Steven Gerrard en la Liga de Campeones tras marcar un gol decisivo para el Bayern de Múnich en un loco partido contra el PSG

El delantero de 32 años abrió el marcador desde el punto de penalti en el minuto 17, tras la falta sobre Luis Díaz. Al transformar la pena máxima, Kane se convirtió en el primer inglés en marcar en seis partidos consecutivos de la Liga de Campeones, superando a Gerrard, quien alcanzó cinco en la temporada 2007-08.

Además, alcanzó 61 participaciones en goles (54 tantos y 7 asistencias) en una misma temporada, su mejor marca, y justifica su elevado fichaje en Baviera.



