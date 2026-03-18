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Nino Duit

Traducido por

Harry Kane, algo inusual: un suplente habitual vuelve a dar que hablar: FC Bayern de Múnich, notas y valoraciones individuales del partido de vuelta contra el Atalanta de Bérgamo

Tras la goleada por 6-1 en el partido de ida, el FC Bayern de Múnich se impuso por 4-1 al Atalanta de Bérgamo en casa y se clasificó así con autoridad para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Análisis individual de los jugadores del FCB.

Dada la tranquila situación inicial, el entrenador Vincent Kompany, como era de esperar, rotó a gran escala. Por suerte para él, contaba entre otros con Harry Kane, que últimamente había estado algo tocado, y que adelantó al FC Bayern con un penalti (25’) —¡aunque, inusualmente, no lo convirtió hasta el segundo intento! 

Tras el descanso, volvieron a marcar Kane (54'), Lennart Karl (56') y Luis Díaz (70'), antes de que Lazar Samardzic anotara el gol del honor para el Atalanta (85'). En cuartos de final, el FC Bayern se enfrentará al Real Madrid: primero a domicilio, el 7 u 8 de abril, y una semana después se disputará el partido de vuelta en Múnich.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, calificaciones: Jonas Urbig

    Se recuperó a tiempo tras la conmoción cerebral que sufrió en el partido de ida y sustituyó a la perfección al portero titular Manuel Neuer, que estaba lesionado. Poco antes del descanso, Urbig realizó una gran parada ante un disparo a bocajarro de Mario Pasalic. No pudo hacer nada ante el gol encajado. Nota: 2,5.

    • Anuncios

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, valoraciones: Josip Stanisic

    Su siguiente actuación, muy ofensiva, por la banda derecha. Stanisic asistió con gran sangre fría a Kane en el 2-0. Nota: 2.

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, calificaciones: Min-Jae Kim

    Entró en el once inicial en sustitución de Dayot Upamecano, que ya tenía una tarjeta amarilla. Mostró algunas deficiencias técnicas, pero estuvo muy presente físicamente. En el gol encajado, Kim perdió de vista al goleador, Lazar Samardzic. Nota: 3.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, valoraciones: Jonathan Tah

    Lo explicó con detalle en varias ocasiones. Nota: 2,5.

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, valoraciones: Tom Bischof

    Al igual que Upamecano, Konrad Laimer también se enfrentaba a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Bischof jugó como lateral izquierdo. Mucho más discreto que Stanisic. A sus saques de esquina les faltó precisión. Nota: 3,5.

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, Calificaciones: Aleksandar Pavlovic

    El metrónomo del centro del campo también se hizo notar en el área rival. En el minuto 15, Pavlovic falló un buen disparo desde lejos. Nota: 3.

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, Calificaciones: Leon Goretzka

    Jugó bien, pero cometió algunos pases demasiado imprecisos. Nota: 3,5.

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, Crónica: Lennart Karl

    Por la tarde se supo que el seleccionador nacional Julian Nagelsmann lo convocaría por primera vez para la selección alemana. Karl se mostró muy motivado en su actuación de esa noche. Al principio, algunas de sus fintas, regates y disparos aún carecían de precisión. Sin embargo, tras el descanso, Karl encontró la precisión necesaria: dio el pase que supuso el 2-0, marcó él mismo el 3-0 y asistió a Díaz en el 4-0 con un pase magnífico desde su propio campo. Nota: 1,5.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, Calificaciones: Raphael Guerreiro

    ¡Ah, también está él! Por primera vez en dos meses, el suplente habitual volvió a formar parte del once inicial y se hizo notar con una buena actuación. Guerreiro participó en casi todas las jugadas de peligro de la primera parte; entre otras cosas, fue el protagonista de la jugada del penalti. En el minuto 17 recibió un aplauso del público cuando, con gran habilidad técnica, salvó de salir fuera un pase que en principio era demasiado largo. En el 52, Guerreiro desperdició otra buena ocasión de gol, tras lo cual bajó un poco el ritmo. Nota: 2.

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, Notas: Luis Díaz

    En la Bundesliga, fue expulsado con doble amarilla en el último partido contra el Bayer Leverkusen; contra el Atalanta, fue durante mucho tiempo el jugador ofensivo del Bayern más discreto. Pero entonces Díaz se desató: dio la asistencia del 3-0 y marcó él mismo el 4-0 con un tiro por encima del portero. Nota: 2.

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, valoraciones: Harry Kane

    Debido a las ausencias de Neuer y Kimmich, Kane lució, de forma inusual, el brazalete de capitán. Otra cosa inusual: Kane falló un penalti. Sin embargo, el portero del Atalanta, Marco Sportiello, se adelantó demasiado, por lo que se repitió el lanzamiento y, en el segundo intento, Kane marcó. Por cierto, él mismo había provocado el penalti al bloquear el disparo con la mano. En el 2-0, Kane controló el balón de forma magistral antes de rematar con toda su fuerza a la portería. Además, como de costumbre, destacó en su papel de creador de juego desde atrás. Nota: 1.

  • FC Bayern - Atalanta de Bérgamo, calificaciones: suplentes

    Deniz Ofli: Entró en el minuto 55 en sustitución de Pavlovic, debutando así en un partido oficial con el FC Bayern, y se metió de lleno en el partido desde el primer momento. Apenas dos minutos después de su entrada, el lateral izquierdo de 18 años recuperó el balón y propició el 3-0. Nota: 2,5.

    Nicolas Jackson: Sustituyó a Kane en el minuto 72, en el marco de un triple cambio. Sin valoración.

    Serge Gnabry: Entró en el partido en sustitución de Bischof. Sin valoración.

    Filip Pavic: El defensa central debutó en un partido oficial con el FC Bayern a la edad de 16 años. Sin valoración.

    Hiroki Ito: Entró en el campo por Guerreiro poco antes del final. Sin valoración.

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