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¿Harry Kane al Balón de Oro? Un exdelantero de la selección inglesa apuesta por que la estrella del Bayern de Múnich «entre en la pugna», pero solo si gana la Liga de Campeones
¿Cuántos goles ha marcado Kane con el Bayern de Múnich?
Kane ha logrado mantener unos niveles de regularidad individual extraordinarios desde que, en 2023, dejó el Tottenham —del que es el máximo goleador de todos los tiempos— para fichar por el Bayern. Ha reescrito los libros de récords en Alemania al marcar 132 goles en 135 partidos.
Una impresionante jugada individual, en la que se abrió paso por el hueco más estrecho en el borde del área antes de rematar al ángulo superior, quedó registrada en la goleada del Bayern al Atalanta en los octavos de final de la Liga de Campeones.
El jugador de 32 años rebosa confianza y tiene en el punto de mira otro título de la Bundesliga, junto con su tercera Bota de Oro. Además, este verano liderará la búsqueda de Inglaterra de la gloria mundialista como capitán de su selección.
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¿Podrá Kane ganar el Balón de Oro en 2026?
Al ser preguntado sobre si Kane es un serio candidato al Balón de Oro, Heskey —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con Betinia— afirmó: «Está entre los mejores, ¿no? Sin duda entra en la discusión, sobre todo si tenemos en cuenta lo que realmente ha hecho: todos esos goles, los récords que está batiendo... Sin duda está a la altura. Lo interesante es que estamos hablando de Harry Kane como Balón de Oro; ¿habría sido lo mismo si se hubiera quedado en Inglaterra? Probablemente no».
Es probable que el Mundial decida quién se lleva el Balón de Oro
Otro exdelantero de los Tres Leones, Michael Owen, declaró recientemente aGOAL cuando se le planteó la misma pregunta —el exjugador del Liverpool y del Real Madrid ganó su propio Balón de Oro en 2001—: «Yo utilizo la expresión "tormenta perfecta". El Balón de Oro es una situación de tormenta perfecta: tienes que estar cuajando una temporada excepcional y formar parte de un equipo excepcional, o al menos de un equipo ganador. Todo eso ayuda y te da una gran ventaja.
«El Bayern de Múnich va a ganar la liga, tiene una ventaja enorme; si ganaran la Liga de Campeones y él tuviera un Mundial decente, entonces, sin duda, Harry Kane tendría posibilidades de llevarse ese premio. Pero son solo suposiciones.
«En un año de Mundial, depende mucho de quién gane el Mundial. Eso va a tener un peso enorme. Alguien puede tener una temporada normalita, pero si es el máximo goleador del Mundial y marca el gol de la victoria en la final, es bastante difícil argumentar que no ha contribuido al mayor premio de todos los tiempos, y eso va a tener mucho peso. Si se mantiene en forma y sano y lo hace bien, y su equipo es bueno, entonces, por supuesto, tiene muchas posibilidades».
Kane ha dicho lo siguiente sobre la lucha por ese premio: «Obviamente, me encantaría ganar el Balón de Oro. En esencia, es un trofeo de equipo que gana el mejor jugador de ese equipo, así que, independientemente de cómo te vaya en una temporada, a menos que ganes las competiciones más importantes, esta vez será un ganador de la Liga de Campeones o un ganador del Mundial».
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Inglaterra necesita desesperadamente que el capitán Kane no sufra ninguna lesión
Kane ha estado recuperándose de una leve lesión últimamente, lo que ha llevado al Bayern a gestionar con cuidado su calendario, pero contra el Atalanta parecía estar en plena forma y a tope. Inglaterra está deseando que su emblemático capitán evite más lesiones inoportunas.
Heskey añadió sobre los problemas físicos al final de las agotadoras campañas nacionales y continentales: «Mira, cuando se habla de Harry Kane, tu talismán, el que sigue batiendo todos los récords de goles allá donde va, tienes que estar preocupado. Tienes que intentar envolverlo en algodón, pero es difícil con tantos partidos hoy en día, ¿no? El calendario está cada vez más apretado y eso es de lo que se ha hablado antes en lo que respecta a las pausas invernales. Creo que están pensando en volver a introducirlas y es imprescindible, porque la realidad es que, si realmente queremos ir a ganar el trofeo en un Mundial o una Eurocopa, necesitamos piernas más frescas hacia el final de la temporada.
«Por eso hay una temporada baja y una pretemporada, porque después de una temporada larga es muy difícil. Tienes un descanso y luego vuelves a la carga, pero el descanso es de apenas una semana y es duro; sin embargo, mentalmente solo tienes que ponerte en el estado de ánimo adecuado para saber que sigues en la lucha, que aún tienes que volver a darlo todo, y creo que tenemos muchas posibilidades.
«El clima es lo más importante para mí; el clima va a ser un gran problema. Con la humedad, el calor... aquí no estamos acostumbrados a eso, así que va a ser complicado. Pero tenemos jugadores, y lo curioso es que tenemos jugadores que han llegado lejos en torneos, tenemos jugadores más jóvenes que han ganado torneos, así que saben lo que significa llegar más lejos en esos torneos e intentar ganar».
Partidos de Inglaterra: partidos amistosos antes de que se dé a conocer la convocatoria para el Mundial
Inglaterra disputará próximamente dos amistosos contra Uruguay y Japón, mientras Thomas Tuchel da a conocer su convocatoria definitiva antes de que haya que cerrar los planes para el Mundial. Kane, con 78 goles internacionales en su haber, formará parte de ese proyecto y aún podría convertirse en el primer inglés desde Owen en ganar el Balón de Oro.
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