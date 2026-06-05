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Harry Kane afirma que el Mundial no afectará su candidatura al Balón de Oro, pues su récord con el Bayern de Múnich ya lo coloca en la lucha
Kane, máximo goleador histórico, busca hacer historia de nuevo con Inglaterra
El máximo goleador del Tottenham ha sumado 78 goles con Inglaterra. Aspira a llegar a 100, como Messi y Ronaldo, y a superar los 125 partidos internacionales de su país.
Volverá a lucir el brazalete en la Copa América de este verano y muchos apuestan por que haga historia al ganar su segunda Bota de Oro.
Si lo consigue, Inglaterra podría acabar con 60 años sin títulos. Esta temporada Kane ya ganó la Bundesliga y la DFB-Pokal con el Bayern, donde anotó 61 goles en 51 partidos.
¿Es Kane, estrella del Bayern de Múnich, candidato al Balón de Oro 2026?
Sus logros lo postulan como candidato al Balón de Oro. Al preguntarle si Kane debe ganar el Mundial —tras quedar subcampeón en la Liga de Campeones— para conseguirlo, el exdelantero inglés Fowler —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetMGM— afirmó: «No necesariamente. A nivel individual, sería fantástico, pero su palmarés ya habla por sí solo. Se fue a Alemania y superó las expectativas.
Cuando piensas en el Balón de Oro y en los grandes jugadores, él debe estar entre los mejores por su palmarés. No creo que ganar el Mundial influya en la decisión; ya ha demostrado su valía.
No ganó la Champions este año, pero conquistó la Bundesliga con muchos goles. No creo que ganar el Mundial le dé el empujón final, porque ya ha demostrado su valor. Para mí, eso no implica: “Démosle el Balón de Oro porque ha ganado el Mundial”. Su trayectoria ya es brillante. Debería estar en la conversación.
«Es probable que sea el favorito en cuanto a goles. Está el chico, [Lamine] Yamal, que ha sido increíble. También [Ousmane] Dembélé, que viene de ganar dos Champions y volverá a mencionarse. Pero ¿por qué no se mencionaría a Harry Kane, si sus goles han sido increíbles?».
Kane admite que ganar el Mundial le ayudaría a conseguir el Balón de Oro
Kane admite que ganar el Mundial le acercaría a los premios individuales que anhela, como los conseguidos por Ronaldo y Messi.
El delantero de 32 años lo tiene claro: «Sería uno de los favoritos. He ganado varios trofeos esta temporada y he marcado muchos goles, así que entraría en la lucha. Además, si Inglaterra ganara el Mundial, es lógico que el premio fuera para un inglés».
¿Quién fue el último inglés en ganar el Balón de Oro y cuándo?
Michael Owen, exdelantero del Liverpool, el Real Madrid y la selección inglesa, sigue siendo el último inglés en ganar el Balón de Oro, algo que logró en 2001.
Kane no es el único aspirante a romper esa sequía en 2026: Declan Rice, recién campeón de la Premier con el Arsenal, también opta al premio. Jude Bellingham, aún en el Real Madrid, es otra estrella inglesa con posibilidades de ganar el Balón de Oro en un futuro cercano.