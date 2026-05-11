El Camp Nou vivió un ambiente de júbilo y emoción desbordante cuando el Barcelona se proclamó matemáticamente campeón de Primera División. A pesar de la victoria sobre su eterno rival, Flick mostró una imagen conmovedora en la banda tras conocer, horas antes del partido, el fallecimiento de su padre.

Visiblemente emocionado, declaró: «Ha sido un partido difícil y nunca olvidaré este día. Gracias a la plantilla, al presidente, al vicepresidente, a Deco y a todos los que nos han apoyado. Estoy muy orgulloso de este equipo. Gracias por luchar los 90 minutos. Debemos celebrarlo. Visca Barça y Visca Catalunya».







