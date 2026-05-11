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Hansi Flick, visiblemente emocionado, promete a la afición del Barcelona una Champions League tras conseguir el segundo título consecutivo de La Liga
Flick se lleva el título en medio de una tragedia personal
El Camp Nou vivió un ambiente de júbilo y emoción desbordante cuando el Barcelona se proclamó matemáticamente campeón de Primera División. A pesar de la victoria sobre su eterno rival, Flick mostró una imagen conmovedora en la banda tras conocer, horas antes del partido, el fallecimiento de su padre.
Visiblemente emocionado, declaró: «Ha sido un partido difícil y nunca olvidaré este día. Gracias a la plantilla, al presidente, al vicepresidente, a Deco y a todos los que nos han apoyado. Estoy muy orgulloso de este equipo. Gracias por luchar los 90 minutos. Debemos celebrarlo. Visca Barça y Visca Catalunya».
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La gloria en la Liga de Campeones es el próximo objetivo
Aunque el título nacional ya está en la vitrina, Flick piensa en Europa. El exentrenador del Bayern de Múnich declaró que su siguiente objetivo es el mayor premio del fútbol europeo de clubes.
«Es fantástico haber ganado la Liga en el Clásico contra el Madrid. No fue fácil; son un gran equipo. Estoy muy orgulloso de mis jugadores», señaló Flick. «Ahora queremos llegar a los 100 puntos. Los jugadores se merecen una celebración. Y el año que viene intentaremos ganar la Liga de Campeones».
Elogios por la solidez defensiva y la profundidad de la plantilla
El Barcelona ha construido su camino hacia el título sobre una sólida defensa, algo que Flick destacó tras dejar la portería a cero frente al Madrid. La irrupción de jóvenes talentos y la fiabilidad de los suplentes fueron clave para superar una temporada marcada por las lesiones.
«Las lesiones no nos lo han puesto fácil, pero aun así hemos estado fantásticos», explicó el alemán. «Hemos jugado muy bien en esta recta final de la liga. Lo hemos hecho bien en defensa. [Pau] Cubarsi, Gerard Martín, Eric [García]… Han estado fantásticos. Además, he podido usar el banquillo porque había muchos jugadores disponibles. Quizá nos cueste unas semanas, pero estamos contentos. Hemos jugado y defendido muy bien ante un gran equipo. Estoy orgulloso, ¿qué puedo decir? El ambiente en este vestuario es fabuloso. Soy feliz en Barcelona».
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Un «espectacular» espíritu de equipo en el vestuario
Flick destacó la fortaleza mental de su plantilla y la cultura que ha forjado desde su llegada a Cataluña. Reveló que fue sincero con sus jugadores sobre el fallecimiento de su padre, lo que generó un gran apoyo del equipo durante las celebraciones del título.
«No es fácil. Hay que saber gestionar las cosas. Al comienzo de la temporada hablé de egos, pero luego lo que vi en los entrenamientos me dio muy buenas sensaciones», señaló Flick antes de comentar las noticias previas al partido. «Mi madre me llamó para decirme que mi padre había fallecido. Les dije lo que pasaba porque tenemos una buena relación. No era fácil hablar hoy, pero su reacción ha sido espectacular. Estoy muy orgulloso: todos se sienten parte de esto y están conectados. Me cuesta hablar de ello, pero soy feliz. Gracias».