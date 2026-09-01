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Hansi Flick, «sorprendido» después de que el Barcelona fiche a Gabriel Jesus en un traspaso ganga de 10 millones de euros procedente del Arsenal
Jesús ficha por el Barcelona
El Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Arsenal para fichar a Jesus por una cantidad inicial de 10 millones de euros. El delantero brasileño de 29 años viajó a Cataluña el lunes para cerrar un contrato de dos años.
Jesus estuvo presente en el Camp Nou para ver cómo sus nuevos compañeros desmantelaban al Rayo Vallecano por 5-2. La contundente victoria permitió al Barça mantener su inicio perfecto de la temporada de Liga con tres triunfos consecutivos. Será presentado oficialmente el martes como el sexto gran fichaje del club en el mercado de verano.
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Flick reacciona a un fichaje a precio de ganga
El precio de traspaso, relativamente bajo, pilló por sorpresa al entrenador del Barcelona, Flick. El técnico alemán admitió que no esperaba que el club de la Premier League dejara salir a su delantero tan tarde en el mercado.
"Me sorprendió un poco que tuviéramos la oportunidad de ficharle", dijo Flick, en declaraciones recogidas por ESPN. "Me encanta, me gusta su manera de jugar al fútbol, encaja con nuestro estilo. Creo que puede ayudarnos mucho en los partidos".
Elogios para Deco por un verano movido
Jesus se une a una plantilla del Barcelona muy reforzada tras un ajetreado verano de fichajes. El director deportivo Deco ya ha llevado al Camp Nou a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo y Dominik Livakovic. Flick no tardó en destacar el papel fundamental de Deco para cerrar la llegada de Jesus.
«Para nosotros, puede ser un jugador importante, así que gracias a Deco porque, una vez más, hizo un trabajo excelente», afirmó.
El conjunto catalán ya había intentado fichar anteriormente a Julian Alvarez para reforzar su ataque. Sin embargo, su rival nacional, el Atlético de Madrid, se negó rotundamente a negociar un acuerdo con el Barcelona.
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Parece poco probable que haya operaciones el último día del mercado de fichajes
Aunque el Barcelona sigue estando teóricamente abierto a fichar a un nuevo central, el mercado de fichajes se cierra el martes por la noche. Al club se le agota rápidamente el tiempo para llevar a cabo cualquier otra operación importante. Preguntado por si los aficionados deberían esperar alguna llegada más en las próximas 24 horas, Flick rebajó esa posibilidad. «No lo creo, pero ya veremos», concluyó el entrenador.
Con Jesus ya plenamente integrado en la plantilla esta semana, el Barcelona volverá a centrar su atención en los compromisos domésticos. El próximo partido del equipo de Flick será ante el Valencia en Mestalla, en un encuentro de Liga.
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