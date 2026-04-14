Tras perder 0-2 ante el Atlético la semana pasada, el Barcelona busca una remontada espectacular. «Tenemos muchos jugadores capaces de darle la vuelta a la situación y por eso tengo mucha confianza en nuestro equipo», declaró el lunes la estrella ofensiva Lamine Yamal. Flick añadió: «No necesitamos un milagro, solo un buen partido. Tenemos la calidad necesaria. Tenemos a los jugadores que pueden cambiarlo. Por supuesto que tenemos que luchar, pero debemos concentrarnos en lo especial».

En la ida, el Barça jugó con uno menos gran parte del primer tiempo tras la roja a Pau Cubarsi justo antes del descanso. Los goles colchoneros fueron de Julián Álvarez y Alexander Sörloth.

En la Copa del Rey, el Barcelona ya había soñado con una remontada contra el Atlético esta temporada, pero entonces las esperanzas se desvanecieron. En las semifinales de la Copa, el líder de LaLiga cayó 0-4 en la ida en Madrid a mediados de febrero. En la vuelta, a principios de marzo, el equipo de Flick rozó la remontada, pero solo ganó 3-0 y el Atlético avanzó a la final.