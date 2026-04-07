En el FC Bayern de Múnich hay una tradición muy especial que hace latir más rápido el corazón culinario de cualquier bávaro. En cuanto un joven talento de la cantera debuta con el primer equipo, se invita a los empleados del campus a un desayuno conjunto a base de salchichas blancas. Sin embargo, esta reunión ya no es realmente algo excepcional esta temporada, sino que se ha convertido en una rutina.
Traducido por
Hansi Flick se enfureció; un actual internacional huyó: cómo un error en un fichaje dividió al FC Bayern de Múnich
El entrenador Vincent Kompany ya ha dado al personal del comedor del campus nada menos que nueve (!) motivos para calentar las legendarias salchichas en ollas —al menos eso es lo que dice el cálculo aproximado—. Y es que, desde el primer partido de Lennart Karl en el Mundial de Clubes el verano pasado, un número igual de jóvenes han celebrado su debut profesional. Sin embargo, en las últimas semanas, los cocineros y los proveedores de salchichas blancas ya no daban abasto.
«Aquí estamos de nuevo, antes de lo que pensábamos», saludó recientemente el responsable de la cantera, Jochen Sauer, al personal de cocina. En realidad, el festín fue consecuencia del debut de Maycon Cardoso a principios de marzo contra el Gladbach, pero desde entonces también han debutado Deniz Ofli, Filip Pavic y, por último, Erblin Osmani. Debido a una pequeña racha de lesiones, antes del parón por los partidos internacionales se sucedieron los debuts uno tras otro. El maestro de ceremonias Kompany ya había premiado anteriormente en la temporada a Wisdom Mike, David Santos Daiber, Cassiano Kiala y Felipe Chávez. ¡Todo un récord!
«Ya hemos logrado el mayor número de debuts por temporada de jugadores de nuestra propia cantera y hemos acumulado el mayor número total de minutos de juego con la media de edad más baja de los respectivos jugadores», se entusiasmó Sauer, y destacó que ningún otro club de las principales ligas europeas puede presumir de tal ratio. Probablemente también para aliviar la carga del personal del campus, actualmente no hay previstos más desayunos de salchichas blancas. En su lugar, habrá una barbacoa en verano «para celebrar como es debido nuestra temporada récord».
La importancia de este hito histórico no solo queda patente en la prevista «ruptura» con la tradición, sino también al echar la vista atrás al pasado reciente. Hace unos años, este tipo de promoción de talentos no era ni mucho menos tan pronunciada y le costó al FC Bayern a más de un jugador estrella consolidado de la actualidad. Entre ellos se encuentra Angelo Stiller, quien, gracias a sus excelentes actuaciones en el VfB Stuttgart bajo la dirección del exentrenador de la cantera del FCB, Sebastian Hoeneß, lucha actualmente por un puesto en la selección alemana para el próximo Mundial. Su despedida del campeón alemán fue precedida por una «bofetada», de la que fue responsable en primer lugar el entonces entrenador Hansi Flick.
- Imago Images / Sven Simon
Tiago Dantas en el centro de la acción: una histórica racha de cinco fichajes bajo la dirección de Hansi Flick para olvidar
Repaso al año 2020: el Bayern acababa de ganar el triplete con Flick y se encaminaba hacia el sextuplete. Dado que el mercado de fichajes de otoño permaneció abierto hasta el 5 de octubre debido a la pandemia del coronavirus, esto dio lugar a una oleada de fichajes sin precedentes en esa época del año. En tan solo 24 horas, el Bayern anunció los fichajes de Marc Roca (entonces de 23 años, por nueve millones de euros), Bouna Sarr (28, ocho millones), Eric Maxim Choupo-Moting (31, libre), Douglas Costa (30, cedido) y un tal Tiago Dantas (19, cedido). El principal responsable de ello fue el entonces director deportivo, Hasan Salihamidzic.
A más tardar dos años después, esta actuación, claramente impulsada por el pánico tras una preocupante derrota por 1-4 ante el TSG Hoffenheim, resultó ser una de las operaciones más fallidas del Bayern en el mercado de fichajes. Solo Choupo-Moting aportó un valor añadido duradero, mientras que Sarr y Costa no ayudaron realmente al equipo. Roca y Dantas, además, cerraron las puertas a Stiller y Adrian Fein (hoy en el SSV Jahn Regensburg), ambos nacidos en Múnich y formados en el propio club, y, para colmo, algunos de ellos costaron además una fortuna.
En el caso de Roca, el Bayern consiguió al menos un beneficio de tres millones de euros dos años más tarde, cuando este fichó por el Leeds United por una cifra que, según se rumorea, rondaba los doce millones de euros. El acuerdo de cesión con el Benfica de Lisboa en el caso de Dantas resulta, por tanto, aún más cuestionable. Este se produjo, en particular, a instancias de Flick, quien ya había descubierto al indudablemente talentoso portugués en su etapa como director deportivo de la DFB y, según los rumores, se saltó a Salihamidzic para llevar a cabo el traspaso. Se decía entonces que «Brazzo» tenía otros planes para el centro del campo.
Apenas unos meses después de la oleada de cinco fichajes, se desató un debate según el cual en el campus reinaba el asombro por el hecho de que se prefiriera a Dantas, que entrenaba regularmente con los profesionales, antes que a Stiller, una promesa de la cantera. El hecho de que Dantas no fuera elegible para jugar con los profesionales hasta el 1 de enero echó más leña al fuego de la discusión, que ya ardía con fuerza. El motivo: los documentos correspondientes al acuerdo no llegaron hasta después del cierre del mercado de fichajes, por lo que no se le pudo inscribir antes de que finalizara el plazo. La cobertura mediática, sin embargo, sacó de quicio a Flick.
«Eso no es cierto», dijo, y se quejó: «Siempre se intenta meter caña entre los profesionales y la cantera». Al fin y al cabo, él está en constante contacto con la cantera. «Si pasa algo, hablamos con una sola voz». Pero los rumores no parecen haber sido del todo falsos, como sugirieron las declaraciones de Stiller en noviembre de 2021.
El jugador, que hoy tiene 24 años, calificó los fichajes de Roca y Dantas como una «bofetada» y explicó al verano siguiente a SPOX: «Al final, para mí quedó claro que mi etapa en el Bayern terminaría tras esta temporada». Y así fue. Stiller dejó que su contrato expirara y fichó por el TSG Hoffenheim como agente libre. Tras convertirse en titular bajo las órdenes de Hoeneß, le siguió a este al VfB Stuttgart en la temporada 2023/24, donde volvió a dar un gran salto en su desarrollo.
Tiago Dantas no estuvo a la altura en el FC Bayern... y acabó convirtiéndose en un trotamundos
Entretanto, Stiller se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del país y, recientemente, en la concentración de marzo con la que se inició el nuevo año de la Copa del Mundo, fue titular en dos ocasiones con la selección alemana. Sin embargo, el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, no había convocado inicialmente al jugador clave del Stuttgart, para sorpresa de algunos expertos. Sin embargo, debido a las bajas por lesión de Aleksandar Pavlovic, también canterano del Bayern, y de Felix Nmecha (BVB), entró inmediatamente en el once inicial y, con ello, puede volver a albergar, al menos, una pequeña esperanza de conseguir una plaza para el Mundial.
¿Y Dantas? Nunca supo estar a la altura de las grandes expectativas. Incluso Flick tuvo que reconocer rápidamente que simplemente no estaba a la altura del FC Bayern. Sobre todo en el aspecto físico, la joya del centro del campo, dotada de gran técnica, adolecía de grandes carencias y, al final, solo sumó dos míseras apariciones en la Bundesliga. Mientras que el actual entrenador del Barça se marchó en verano en medio de la constante disputa con Salihamidzic y fracasó estrepitosamente como seleccionador nacional, los responsables no ejercieron la opción de compra de ocho millones de euros para un fichaje definitivo.
El Benfica tampoco tenía ya un uso claro para Dantas, quien tras su regreso fue cedido en tres ocasiones más y se convirtió en un trotamundos. Tras pasar por el CD Tondela (Portugal), el PAOK de Salónica (Grecia) y el AZ Alkmaar (Países Bajos), el 18 veces internacional sub-21 de Portugal firmó en el verano de 2024 un contrato de un año con el NK Osijek, equipo de la primera división croata, y consiguió por primera vez en su aún joven carrera un puesto de titular.
Aunque seguía mostrando evidentes carencias en el uno contra uno, Dantas destacó sobre todo como pasador, lo que le llevó a fichar esta temporada por el HNK Rijeka como agente libre. En el campeón de 2017 y varias veces ganador de la Copa, es el eje central del equipo y, además, destaca por su peligro de gol. Ha sumado ocho goles y diez asistencias en los 44 partidos oficiales disputados hasta la fecha.
Dantas estuvo a punto de volver a mostrarse ante el público alemán, de no ser porque el Rijeka cayó ante el Racing de Estrasburgo en los octavos de final de la Conference League. En la siguiente ronda, los franceses se enfrentarán al Mainz 05. A pesar de ocupar el tercer puesto en la liga, a una distancia considerable del líder, el Dinamo de Zagreb, Dantas aún no tiene que enterrar el sueño de ganar su primer título como pieza clave de un equipo, tras haber conquistado en Múnich la liga y el Mundial de Clubes como suplente habitual.
Tras un fulminante 3-2 en los cuartos de final de la Copa de Croacia contra el Hajduk Split, con tres (¡!) goles en la prórroga, incluido uno de Dantas de penalti que supuso el empate provisional a 1-1, en la ronda de semifinales se enfrentará ahora a su antiguo club, el Osijek. Una victoria supondría el punto álgido provisional de su carrera, hasta la fecha poco exitosa.
- Imago Images / Pixsell
Tiago Dantas: Las distintas etapas del exjugador del Bayern
Periodo Club 2013 a 2024 Benfica Lisboa 2020 a 2021 FC Bayern de Múnich (cedido) 2021 a 2022 CD Tondela (cedido) 2022 a 2023 PAOK de Salónica (cedido) 2023 a 2024 AZ Alkmaar (cedido) 2024 a 2025 NK Osijek 2025 hasta la actualidad HNK Rijka