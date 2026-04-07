Hansi Flick se enfureció; un actual internacional huyó: cómo un error en un fichaje dividió al FC Bayern de Múnich

Repaso al año 2020: el Bayern acababa de ganar el triplete con Flick y se encaminaba hacia el sextuplete. Dado que el mercado de fichajes de otoño permaneció abierto hasta el 5 de octubre debido a la pandemia del coronavirus, esto dio lugar a una oleada de fichajes sin precedentes en esa época del año. En tan solo 24 horas, el Bayern anunció los fichajes de Marc Roca (entonces de 23 años, por nueve millones de euros), Bouna Sarr (28, ocho millones), Eric Maxim Choupo-Moting (31, libre), Douglas Costa (30, cedido) y un tal Tiago Dantas (19, cedido). El principal responsable de ello fue el entonces director deportivo, Hasan Salihamidzic.

A más tardar dos años después, esta actuación, claramente impulsada por el pánico tras una preocupante derrota por 1-4 ante el TSG Hoffenheim, resultó ser una de las operaciones más fallidas del Bayern en el mercado de fichajes. Solo Choupo-Moting aportó un valor añadido duradero, mientras que Sarr y Costa no ayudaron realmente al equipo. Roca y Dantas, además, cerraron las puertas a Stiller y Adrian Fein (hoy en el SSV Jahn Regensburg), ambos nacidos en Múnich y formados en el propio club, y, para colmo, algunos de ellos costaron además una fortuna.

En el caso de Roca, el Bayern consiguió al menos un beneficio de tres millones de euros dos años más tarde, cuando este fichó por el Leeds United por una cifra que, según se rumorea, rondaba los doce millones de euros. El acuerdo de cesión con el Benfica de Lisboa en el caso de Dantas resulta, por tanto, aún más cuestionable. Este se produjo, en particular, a instancias de Flick, quien ya había descubierto al indudablemente talentoso portugués en su etapa como director deportivo de la DFB y, según los rumores, se saltó a Salihamidzic para llevar a cabo el traspaso. Se decía entonces que «Brazzo» tenía otros planes para el centro del campo.

Apenas unos meses después de la oleada de cinco fichajes, se desató un debate según el cual en el campus reinaba el asombro por el hecho de que se prefiriera a Dantas, que entrenaba regularmente con los profesionales, antes que a Stiller, una promesa de la cantera. El hecho de que Dantas no fuera elegible para jugar con los profesionales hasta el 1 de enero echó más leña al fuego de la discusión, que ya ardía con fuerza. El motivo: los documentos correspondientes al acuerdo no llegaron hasta después del cierre del mercado de fichajes, por lo que no se le pudo inscribir antes de que finalizara el plazo. La cobertura mediática, sin embargo, sacó de quicio a Flick.

«Eso no es cierto», dijo, y se quejó: «Siempre se intenta meter caña entre los profesionales y la cantera». Al fin y al cabo, él está en constante contacto con la cantera. «Si pasa algo, hablamos con una sola voz». Pero los rumores no parecen haber sido del todo falsos, como sugirieron las declaraciones de Stiller en noviembre de 2021.

El jugador, que hoy tiene 24 años, calificó los fichajes de Roca y Dantas como una «bofetada» y explicó al verano siguiente a SPOX: «Al final, para mí quedó claro que mi etapa en el Bayern terminaría tras esta temporada». Y así fue. Stiller dejó que su contrato expirara y fichó por el TSG Hoffenheim como agente libre. Tras convertirse en titular bajo las órdenes de Hoeneß, le siguió a este al VfB Stuttgart en la temporada 2023/24, donde volvió a dar un gran salto en su desarrollo.