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Hansi Flick se deshace en elogios hacia Lamine Yamal mientras la joya del Barcelona recupera la sonrisa antes del choque contra el Rayo Vallecano
El largo camino de vuelta tras una lesión y el deber internacional
Flick ha querido tranquilizar a los aficionados del Barcelona respecto al estado de forma y físico de Yamal, al insistir en que el jugador de 19 años está a punto de volver a su mejor nivel. El extremo adolescente ha estado sometido a un intenso escrutinio tras un difícil inicio de campaña, que llegó después de una importante lesión en los isquiotibiales sufrida en abril. Pese a un discreto partido inaugural ante el Elche, Yamal dejó destellos de su brillantez incuestionable durante la reciente victoria sobre el Athletic Club, y su entrenador cree que la trayectoria apunta ahora claramente hacia arriba mientras el Barça prepara su visita al Rayo Vallecano.
Hablando ante los medios antes del choque de LaLiga del lunes contra el Rayo Vallecano, el técnico alemán no tardó en descartar cualquier preocupación a largo plazo sobre la progresión del adolescente. "Sé que todo el mundo está preocupado por cómo está Lamine, cómo le va. Y, por supuesto, mirad su situación, jugó un Mundial después de una lesión importante", dijo Flick a los periodistas. "Ahora está volviendo tras tres semanas de vacaciones... y también puede que el primer partido no fuera su mejor partido. Pero ya dije esto: estaba muy contento de que empezara el partido y de que trabajara para el equipo".
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Cogiendo ritmo competitivo con minutos de juego
Una parte crucial del proceso de rehabilitación de Yamal ha sido su reintegración gradual en el once inicial, con Flick insistiendo en la importancia de que el extremo complete partidos enteros. El técnico alemán se mostró especialmente animado por el despliegue físico del joven ante el Athletic, donde logró mantenerse sobre el césped durante todo el encuentro.
"Jugó 90 minutos contra el Bilbao. Y para él, en este momento, también es bueno tener 90 minutos sobre el césped", continuó Flick. "Le vimos en algunas situaciones realmente a este máximo nivel. Y ahora, hoy no se podía ver esto en la sesión de entrenamiento, pero yo lo vi y fue excelente. Todo el mundo quiere a Lamine y va por buen camino. Y tenemos que apoyarle, y lo hacemos".
El impulso psicológico para la joya de la corona del Barcelona
Más allá de los aspectos físicos de su juego, Flick también comentó el estado mental de su alumno estrella. Tras el estreno de la temporada en Elche, Yamal se mostró visiblemente frustrado, lo que dio pie a especulaciones sobre su estado de ánimo. Sin embargo, el ambiente en torno al complejo de entrenamiento ha cambiado de forma significativa en los últimos días. Flick no tardó en señalar que el jugador de 19 años se ha mostrado mucho más feliz en los entrenamientos, un factor esencial para un futbolista que vive de la confianza y de la libertad creativa.
"Por supuesto, siempre es bueno cuando los jugadores sonríen, pero no todos los días son iguales. Yo tampoco sonrío todos los días, es así", añadió Flick.
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La profundidad de la plantilla y la situación del delantero
Mientras el foco sigue puesto en Yamal, Flick también abordó la dinámica general de la plantilla, especialmente en la parcela ofensiva. El Barcelona ha comenzado la temporada con Raphinha actuando como un falso nueve de circunstancias, una necesidad provocada por la incapacidad del club para cerrar el fichaje de Julian Alvarez, del Atlético de Madrid. Pese a no haber podido incorporar a su principal objetivo para la delantera, Flick sostiene que está satisfecho con las herramientas que tiene a su disposición y con el trabajo que se está haciendo entre bastidores por parte del director deportivo del club para garantizar que el equipo siga siendo competitivo en todos los frentes mientras el mercado de fichajes se acerca a su cierre.
"Por supuesto que estoy contento con mi equipo, Deco está trabajando en ello para reforzar al equipo. No tenemos presión", afirmó Flick.
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