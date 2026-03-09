Getty/GOAL
Traducido por
Hansi Flick responde diplomáticamente a la explosiva entrevista de Xavi, en la que critica a Joan Laporta antes de las elecciones del Barcelona
Xavi revela la disculpa de Flick en medio de la transición del Barça
Flick ha adoptado una postura cautelosa tras la explosiva entrevista concedida por su predecesor, Xavi, a La Vanguardia. Antes del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el Barça se juega mucho contra el Newcastle en St James' Park, se le preguntó a Flick sobre las acusaciones específicas de Xavi en relación con la transición directiva.
Xavi había declarado públicamente: «Vino a disculparse cuando le pregunté si el club había estado hablando con él mientras yo era el entrenador, durante esas dos o tres semanas en las que el club ya había decidido despedirme, pero nadie me lo había dicho directamente. Se disculpó, hablamos durante más de dos horas, fue fantástico. El club le dijo que no me dijera nada, y por eso vino a mi casa a disculparse. Es un buen tipo, muy honorable, y me alegro de que le vaya bien».
- AFP
Flick responde a su predecesor en Barcelona
El exentrenador del Bayern de Múnich, que optó por evitar una confrontación pública, hizo hincapié en su firme deseo de mantener todos sus asuntos privados completamente alejados de la deslumbrante atención de los medios de comunicación. Flick se dirigió a los medios con una actitud tranquila y dejó claro que no revelaría los detalles de sus interacciones pasadas para alimentar más titulares. «Conozco la verdad y me la guardaré para mí. No la diré aquí», afirmó con firmeza, poniendo fin de forma abrupta a las especulaciones sobre la naturaleza de la disculpa y su cronología exacta.
El entrenador se explayó ampliamente sobre sus límites personales en lo que respecta a este tipo de comunicaciones. «Xavi y yo somos compañeros de profesión y tenemos una buena relación. Lo visité, nos vimos cuando llegué, pero es algo privado», explicó Flick. «Es como cuando hablo con mi mujer, un asunto privado. Y no hablo de eso. No hago comentarios sobre nada porque conozco la verdad».
Desviar el ruido electoral
El momento en que se hicieron estos comentarios ha echado más leña al fuego, ya que se produjeron pocos días antes de las elecciones a la presidencia del club y parecían estar dirigidos a la junta directiva de Joan Laporta. Cuando los periodistas le preguntaron si el icono catalán había actuado mal al pronunciarse durante una semana tan crítica para las esperanzas europeas del equipo, Flick se negó rotundamente a emitir un juicio sobre este complejo asunto.
«Es él quien debe decirlo, no yo», señaló, eludiendo limpiamente la cuestión. También surgieron preguntas sobre el futuro incierto del director deportivo Deco, a lo que Flick respondió con paciencia: «Lo primero es que tenemos que esperar. Desde el primer día he trabajado muy cómodamente con Deco y con Bojan Krkic. No solo analizamos al primer equipo, sino también a los jugadores de La Masía, del equipo reserva... Cuando llegué, hablamos de Marc Casado, Marc Bernal, Gerard Martín... Y tenemos la misma idea. Todos estamos unidos. Hemos creado un equipo para el futuro».
- AFP
La atención se centra en St James' Park
A pesar de las incesantes distracciones fuera del campo, Flick está decidido a mantener a su plantilla totalmente centrada en el reto deportivo que les espera en Inglaterra. El entrenador alemán ha subrayado que el objetivo colectivo del equipo sigue siendo el mismo, dejando atrás el ruido político en Cataluña.
De cara al choque contra los Magpies, el entrenador subrayó la enorme importancia del partido. «Esta es una de las semanas más importantes de nuestra temporada. Tenemos que centrarnos en los partidos», recordó Flick a la prensa. «Queremos que todo salga bien y dar el cien por cien. Respeto mucho al Newcastle, respeto la competición y tenemos que centrarnos en eso».
Anuncios