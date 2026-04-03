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Hansi Flick respalda el mensaje antirracista de Lamine Yamal tras los cánticos islamófobos durante el partido entre España y Egipto
La policía investiga un caso de abuso islamófobo
Las autoridades locales de Barcelona han abierto una investigación oficial sobre los cánticos «islamófobos y xenófobos» que se produjeron durante el empate sin goles del martes entre España y Egipto. Según se informa, los espectadores dirigieron cánticos despectivos al equipo visitante y silbaron durante las oraciones del descanso, creando un ambiente hostil que afectó profundamente a Yamal. Aunque los insultos no iban dirigidos a él personalmente, el adolescente utilizó las redes sociales para tachar a los autores de «ignorantes» y «racistas» por utilizar la religión como herramienta de burla.
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Flick exige una reflexión cultural
En declaraciones previas al decisivo partido de La Liga que enfrentará al Barcelona con el Atlético de Madrid, Flick expresó su pleno apoyo a la postura de su estrella en materia de inclusión. El entrenador alemán hizo hincapié en que la comunidad futbolística debe unirse para erradicar el discurso de odio y promover los valores de la integración.
Al referirse a las repercusiones del parón internacional durante su rueda de prensa, Flick dijo: «Creo que su mensaje fue muy claro. Vivimos y respiramos fútbol cada día, y debemos promover los valores de integración e inclusión. Es frustrante que una minoría no lo entienda. Tenemos que reflexionar y trabajar para mejorar esta situación. No hay lugar para el racismo, ni en el fútbol, ni en la vida. Nunca. Todos debemos estar juntos en esto y respetarnos mutuamente, independientemente del color de la piel, la religión o el origen».
Condena por parte del Gobierno y de los jugadores
Las repercusiones han llegado hasta las más altas esferas del Gobierno regional, y el consejero de Deportes de Cataluña, Berni Álvarez, ha calificado el carácter premeditado de los discursos de odio como un «enorme paso atrás» para el deporte.
Yamal, que ya ha disputado 25 partidos con la selección española y desempeñó un papel fundamental en su triunfo en la Eurocopa 2024, reafirmó su identidad al tiempo que pedía más respeto. En una emotiva publicación en Instagram, declaró: «Soy musulmán, Alhamdulillah. Ayer, en el estadio, se escuchó el cántico de “el que no salta es musulmán”. Sé que jugaba con el equipo rival y que no era algo personal contra mí, pero como musulmán no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no todos los aficionados son así, pero a aquellos que cantan estas cosas: utilizar una religión como burla en un campo de juego os convierte en personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a las personas por lo que son o en lo que creen».
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Se avecina una triple prueba para el Atlético
El Barcelona cuenta actualmente con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid a falta de nueve jornadas, pero Yamal debe afrontar ahora un calendario agotador que incluye tres enfrentamientos contra el Atlético en solo diez días. Esta exigente racha comienza con el desplazamiento del fin de semana al Metropolitano, seguido de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones cuatro días después y un choque de La Liga con el Espanyol, su rival ciudadano. El equipo de Flick concluirá entonces esta trilogía de alto riesgo contra los hombres de Diego Simeone en la vuelta, el 14 de abril.