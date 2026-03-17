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Hansi Flick ofrece información sobre el estado físico de Lamine Yamal de cara al partido decisivo de la Liga de Campeones contra el Newcastle, tras dejar en el banquillo al joven prodigio del Barcelona en la victoria ante el Sevilla
Los catalanes aspiran a avanzar en las competiciones europeas
Tras un reñido empate a 1-1 en el partido de ida disputado en St James' Park, en el que Yamal marcó un penalti en el último suspiro, la eliminatoria sigue perfectamente equilibrada de cara al desplazamiento del Newcastle United a Cataluña. El Barcelona cuenta con un historial muy positivo como local frente a los Magpies en la Liga de Campeones, tras haberles vencido por 1-0 en noviembre de 1997 y por 3-1 en diciembre de 2002. Flick ha mantenido la calma y ha optado por dar prioridad a la rotación de la plantilla durante el fin de semana para garantizar que sus jugadores clave estén frescos. La decisión de dejar a Yamal en el banquillo contra el Sevilla parece haber sido una jugada calculada para preservar al joven, que saltó al campo en la segunda parte en la victoria por 5-2.
- AFP
Flick exige perfección táctica
En declaraciones a los medios antes del partido, Flick se apresuró a tranquilizar a la afición sobre el estado de Yamal, al tiempo que advertía de la dura prueba física que les esperaba. «Está bien. Es el jugador que puede marcar la diferencia. Ayer entrenó de maravilla. El equipo también. Hoy igual. La Liga de Campeones es una de las mejores competiciones; todo el mundo quiere jugar ahí, y es una motivación extra para los jugadores», afirmó el entrenador.
Centrándose en la batalla táctica contra el Newcastle, Flick añadió: «Jugarán con una defensa individual. Será duro. Son un equipo físico y son peligrosos en el contraataque. Tenemos que hacer un partido perfecto, y eso es precisamente lo que intentaremos. Tenemos que jugar con convicción y encontrar los espacios libres».
Confiado en el progreso en la UCL
El impacto estadístico de Yamal en la escena europea es impresionante, con 12 participaciones en goles en sus últimos 11 partidos como local en la Liga de Campeones. Sin embargo, a pesar de su brillantez, el Barça aún no ha alcanzado su máximo rendimiento en la Liga de Campeones de esta temporada. Flick sigue mostrándose optimista sobre el potencial definitivo de la plantilla y señala: «Creo que somos capaces de ganar esta Liga de Campeones. Tenemos que mejorar, pero lo importante es que todos estén disponibles y en plena forma de cara al mes que viene».
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Se juega el pase a cuartos de final
El Barcelona debe imponerse a un Newcastle que históricamente ha tenido dificultades en España, ya que ha perdido cinco de sus seis partidos fuera de casa contra equipos españoles en todas las competiciones. Su única victoria en esa racha se remonta a 2004, contra el Mallorca. Si el Barça logra pasar a cuartos de final, mantendría la impresionante racha de Flick, y en la siguiente ronda le esperaría el Atlético de Madrid o el Tottenham.
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