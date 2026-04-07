Hansi Flick lanza una clara advertencia a Marcus Rashford antes del partido de la Liga de Campeones que enfrentará al Barcelona y al Atlético de Madrid

Flick señaló que, aunque la adaptación de Rashford ha sido positiva, el peligro específico que plantean los extremos del Atlético exige un compromiso defensivo total por parte de sus delanteros. Cualquier cosa que no sea un esfuerzo colectivo podría dejar al descubierto la zaga del Barça.

«No se trata solo de presionar con el balón; al final, también hay que defender», advirtió Flick cuando le preguntaron por Rashford durante su rueda de prensa previa al partido. «Pero lo está haciendo bien y se ha adaptado. Vamos a jugar contra el Atlético, y son buenos por las bandas».

Añadió: «Tenemos nuestro estilo y sabemos cómo queremos jugar. Cuando no presionamos, al rival le resulta más fácil encontrar espacios. Lo vimos en el primer gol; no presionamos el balón. Ahora hablamos de la Champions League, una competición fantástica en la que todo el mundo quiere jugar».