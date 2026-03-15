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Hansi Flick explica la decisión de dejar a Lamine Yamal en el banquillo para el partido del Barcelona contra el Sevilla
Gestión de la carga de trabajo de Yamal
En declaraciones previas al inicio del partido, Flick fue sincero sobre esta decisión, alegando la gran carga de minutos del jugador en las últimas semanas.
«Lamine lleva muchos minutos a sus espaldas y ahora tenemos tres partidos esta semana, así que tenemos que darle un respiro», declaró Flick a DAZN. La decisión pone de manifiesto un enfoque protector hacia el jugador de 17 años, que se ha convertido en la pieza clave del juego ofensivo del Barça.
- AFP
Al Barcelona le espera un calendario agotador
La exclusión de Yamal forma parte de una estrategia de rotación más amplia, ahora que el Barcelona afronta un calendario repleto de partidos. Con el decisivo partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Newcastle United a la vuelta de la esquina este miércoles, Flick está dando prioridad a la profundidad de la plantilla para garantizar que sus jugadores clave lleguen frescos a los retos tanto nacionales como europeos.
Flick destacó la importancia de los próximos días y señaló que no hay margen para el error si el club quiere mantener su racha. «Es una semana muy importante», señaló Flick. «Tenemos tres partidos antes del parón, desde hoy hasta el domingo, y tenemos que ganarlos todos. Ese es nuestro objetivo; tenemos que darlo todo».
Oportunidad para Bardghji ante el Sevilla
Con Yamal en el banquillo, Roony Bardghji y Dani Olmo han sido incluidos en la línea de ataque para apoyar a Robert Lewandowski. La alineación también cuenta con el debut oficial del joven Xavi Espart como lateral derecho, ya que Eric García se queda en el banquillo tras perderse el partido de ida en Newcastle por una sobrecarga muscular.
Se espera que el ambiente sea electrizante, gracias a la apertura de nuevas gradas en el estadio, lo que ampliará el aforo a 62 000 espectadores. Flick añadió: «Estoy deseando ver a la afición hoy. Contra el Atlético de Madrid disfrutamos de un gran ambiente y espero que hoy también sea así. Es muy importante contar con ese apoyo».
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Mantener la continuidad en la sala de máquinas
Aunque el ataque y la defensa han experimentado cambios significativos, Flick ha apostado por la estabilidad en el centro del campo. Marc Bernal y Pedri siguen formando pareja, con la misión de controlar el ritmo del partido frente a un Sevilla que busca dar la sorpresa.
La combinación de juventud y experiencia del alemán refleja la realidad actual de una plantilla mermada por las lesiones y las exigencias del calendario.
Con Yamal «descansando estratégicamente», la presión recae sobre jugadores como Olmo, Raphinha y Lewandowski para aportar el toque decisivo.
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