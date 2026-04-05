Hansi Flick explica la airada reacción de Lamine Yamal tras la victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid con un gol de Robert Lewandowski en los últimos minutos

En declaraciones tras el partido, Flick se apresuró a descartar cualquier insinuación de desavenencia o de un problema táctico más profundo. El técnico alemán insistió en que la frustración se debía exclusivamente a las altas exigencias personales del jugador. Declaró a los periodistas: «Es normal que esté enfadado, porque lo ha intentado muchas veces y no ha conseguido el gol, y ha tenido muchas oportunidades».

En su entrevista posterior al partido con DAZN, Flick fue más allá para aclarar que no hay problemas duraderos dentro de la plantilla. «Estaba un poco molesto. Es normal. Quiere marcar goles y dar asistencias. Son consecuencias del partido. Fue porque no jugamos bien. Hablamos en el vestuario y todo está bien. Es un partido emotivo», añadió el exentrenador del Bayern de Múnich.