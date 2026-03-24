Hansi Flick es un gran admirador suyo: al parecer, la continuidad de la estrella del Barcelona depende de dos condiciones

Según un artículo del diario español *Sport*, el exseleccionador alemán ya ha dado luz verde a un nuevo contrato para Cancelo. Sin embargo, habría dos condiciones: por un lado, el jugador de 31 años debería obtener la autorización de su club actual, el Al-Hilal, lo que no debería suponer ningún problema, ya que, según se dice, el club saudí ya no cuenta con él. Por otro lado, Cancelo tendría que aceptar una reducción salarial significativa. El Barcelona, en una situación financiera delicada, simplemente no puede asumir su salario anual, que se rumorea que asciende a 12 millones de euros.

El contrato de Cancelo con el Al-Hilal es válido hasta 2027.