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RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
خالد محمود

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Hansi Flick, encantado de dar la bienvenida a Gavi tras su larga ausencia, mientras que el entrenador del Barcelona admite que la pesadilla de las lesiones «no ha sido fácil» para el centrocampista

Hansi Flick está encantado con el regreso de Gavi a la convocatoria del Barcelona tras una dura lesión de ligamento cruzado anterior que le ha mantenido seis meses de baja. Aunque en un principio se esperaba que su regreso se retrasara, la rápida recuperación del español le ha valido el visto bueno médico antes de lo previsto. El centrocampista está listo para disputar el partido de La Liga del domingo contra el Sevilla, lo que supone un gran impulso para el líder de la clasificación.

  • Confirmación oficial del Barcelona

    Tras meses de incansable recuperación, el Barcelona confirmó el regreso de Gavi mediante un impactante comunicado publicado en su página web oficial. Antes de la lesión que lo dejó fuera de juego, el centrocampista solo había jugado contra el Mallorca y el Levante el pasado agosto. El club anunció: «El centrocampista vuelve a estar a disposición de Hansi Flick... Si sale al campo, volverá a jugar tras 205 días de baja». 

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    Gestionar la remontada

    Flick se mostró encantado al hablar de la disponibilidad del centrocampista, aunque no tardó en recordar a la afición que el joven tendrá que reincorporarse poco a poco a la competición. «¿Ya lo habíamos anunciado? Tiene el alta médica, estoy contento. Espero que pueda jugar algunos minutos. Me ha gustado lo que he visto de él en los entrenamientos, pero obviamente tenemos que dosificarlo», explicó el técnico alemán. El plan es que el jugador de 21 años pueda salir al campo en los últimos compases del partido, dependiendo de cómo se desarrolle el encuentro. Flick añadió: «Tenemos que ir paso a paso, poco a poco. No ha sido fácil para él y le quedan muchos años de fútbol por delante».

  • Confiar en el proceso

    A pesar de la gravedad de la lesión, Flick confía en que Gavi haya mantenido la fortaleza mental necesaria. El entrenador descartó cualquier preocupación sobre el estado psicológico del jugador o su disposición a meterse en duelos físicos. «Tiene la actitud adecuada. Eso es bueno. Veremos cómo evoluciona todo. Confía al 100 % en su cuerpo y en su capacidad para jugar. Todos conocemos a Gavi, me encanta su intensidad», añadió Flick, destacando la garra característica que ha convertido al canterano de La Masía en uno de los favoritos de la afición.

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    Un gran impulso táctico

    «Siempre quiere darlo todo por este club y por este equipo. Es una gran noticia tenerlo de vuelta», concluyó Flick. El regreso de la estrella llega en un momento crucial para los blaugranas, que buscan mantener su racha en lo más alto de la tabla de cara al partido del domingo contra el Sevilla.

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