Hansi Flick, encantado de dar la bienvenida a Gavi tras su larga ausencia, mientras que el entrenador del Barcelona admite que la pesadilla de las lesiones «no ha sido fácil» para el centrocampista

Flick se mostró encantado al hablar de la disponibilidad del centrocampista, aunque no tardó en recordar a la afición que el joven tendrá que reincorporarse poco a poco a la competición. «¿Ya lo habíamos anunciado? Tiene el alta médica, estoy contento. Espero que pueda jugar algunos minutos. Me ha gustado lo que he visto de él en los entrenamientos, pero obviamente tenemos que dosificarlo», explicó el técnico alemán. El plan es que el jugador de 21 años pueda salir al campo en los últimos compases del partido, dependiendo de cómo se desarrolle el encuentro. Flick añadió: «Tenemos que ir paso a paso, poco a poco. No ha sido fácil para él y le quedan muchos años de fútbol por delante».