Hansi Flick elogia al «increíble» Raphinha mientras el Barcelona desmantela al Rayo Vallecano para mantener su inicio perfecto

Para Raphinha, su doblete eleva su cuenta a cinco goles en tres partidos. El brasileño ha visto puerta en todos los encuentros desde el inicio de la nueva temporada. Flick no pudo ocultar su admiración por Raphinha. Destacó el trabajo sin balón y la calidad técnica del exjugador del Leeds United, y señaló que su capacidad para empujar al equipo hacia delante en los momentos difíciles fue el factor decisivo en un partido que resultó más competido de lo que el marcador final podría sugerir a quienes no vieron los noventa minutos completos.

«Por supuesto que esperaba su actuación; es un futbolista de clase mundial. Siempre lo quiero en mi equipo. Y ser capitán le viene bien. Hoy han pasado muchas cosas que me han hecho feliz; algunos jugadores acaban de llegar y están rindiendo a un alto nivel. Y el espíritu del equipo es fantástico. Necesitamos mejorar en algunas áreas, y lo haremos», señaló Flick.