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Hansi Flick afirma que el Barcelona «suele ser mejor equipo» que el Atlético de Madrid y pide «valentía» en ataque para remontar la desventaja de dos goles
La ventaja del Atlético plantea una tarea titánica
El Barcelona está contra las cuerdas tras perder 2-0 ante el Atlético de Madrid en la ida jugada en el Spotify Camp Nou. Los catalanes sufrieron la expulsión de Pau Cubarsi y el posterior gol de falta de Julián Álvarez.
Pese a la difícil tarea del martes en el Metropolitano, Flick confía en la calidad de su equipo para darle la vuelta a la eliminatoria. El técnico alemán insiste en un enfoque proactivo y recuerda que, históricamente, el Barça ha sido superior en este duelo, por lo que debe mostrar valentía táctica.
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Flick exige un juego ofensivo sin miedo
Tras el decepcionante resultado de la ida, el entrenador se centró en los ajustes mentales y tácticos para superar la sólida defensa de Diego Simeone.
Flick subrayó que, para avanzar, deben recuperar un juego valiente y de alta intensidad. Ante el ambiente hostil que se prevé en la capital española, exigió a su plantilla un esfuerzo colectivo sin miedo.
«Tengo la sensación de que será muy distinto a los duelos anteriores. El ambiente en el estadio será increíble, la afición sabe lo que necesita y será duro, pero creo en mi equipo y en lo que podemos lograr. ¿Por qué no? En eso debemos concentrarnos», afirmó.
“Sabemos que enfrentamos al Atlético, un equipo con grandes jugadores. Debemos defender con firmeza, ser valientes en ataque, presionar y aprovechar cada ocasión. En el último partido esa fue la gran diferencia; quizá mañana sea distinto y eso me haría feliz”.
Las pruebas físicas del centro del campo ponen a prueba la profundidad de la plantilla
La profundidad de la plantilla se pone a prueba: el club evalúa el estado físico de varios centrocampistas clave para este partido crucial. La participación de Marc Bernal sigue siendo muy dudosa, pero crece el optimismo sobre la posible inclusión de Frenkie de Jong y Gavi. Además, Cubarsi está sancionado, mientras que Raphinha y Andreas Christensen siguen lesionados.
«Frenkie está jugando mejor que con Bernal. Hoy veremos su rendimiento; será difícil, pero podría ser titular», afirmó.
«Gavi puede jugar, por supuesto. Es un jugador que lo da todo por este equipo y por el club, y en el campo no tiene miedo, lo cual es muy bueno, ya veremos. Si sale de titular o no, lo veremos después del entrenamiento».
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Todas las miradas puestas en el duelo del Metropolitano
El partido de vuelta será intenso. Si el Barcelona remonta, avanzará a semifinales de la Liga de Campeones y mejorará su temporada. De lo contrario, deberá centrarse en la liga nacional.
«La mentalidad y la actitud son importantes», añadió Flick. «Mañana, cada aspecto positivo contará. Debemos creer que podemos y el equipo va por buen camino. Contra el Atlético, solemos ser mejores».