Hansi Flick afirma que el Barcelona será su «último trabajo» en el fútbol tras las declaraciones de Joan Laporta sobre su contrato

Aunque actualmente tiene contrato hasta 2027, el exentrenador del Bayern de Múnich dejó claro que no tiene intención de entrenar en ningún otro sitio cuando su etapa en el Camp Nou llegue a su fin.

«Creo que está claro que me gusta trabajar aquí, pero también valoro mi independencia. Tengo una familia estupenda y mucho apoyo. Esto es fútbol, e intento dar lo mejor al equipo… pero ya veremos. Hay tiempo. No pienso en irme a otro sitio. Será mi último trabajo y eso me hace feliz», declaró Flick a los periodistas durante su rueda de prensa del martes.