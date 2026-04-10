Hansi Flick admite que las estrellas del Barcelona están «más motivadas» en la Liga de Campeones, torneo que el entrenador prioriza sobre la Liga

Aunque Barcelona tiene una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid en La Liga, Flick admite que la liga podría ser menos importante que el éxito continental. El Barça combina la lucha liguera con unos exigentes cuartos de final de Champions, aunque su sueño continental recibió un golpe tras perder 2-0 contra el Atlético. La presión crece y el técnico no oculta dónde está la verdadera pasión del club.

Ante los medios de comunicación, Flick se mostró sincero sobre el objetivo final de la temporada. «Por supuesto, La Liga es la razón por la que jugamos la Champions, pero el sueño de todo entrenador, jugador y aficionado es ganar la Champions y por eso estamos ahí», explicó.