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Lionesses winners & losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Hannah Hampton y Lauren Hemp brillaron, mientras la frustración de Maya Le Tissier con las «Leonas» persiste. Ganadores y perdedores de la exitosa semana de Inglaterra en la eliminatoria mundialista femenina

Winners & losers
England
World Cup Qualification UEFA
Women's football
H. Hampton
L. Hemp
L. Williamson
M. Le Tissier
L. Wubben-Moy
T. Hinds
L. Kendall
England vs Spain
Iceland vs England
FEATURES

Ventaja para Inglaterra. Este parón internacional era clave en la lucha entre las Lionesses y España por la única plaza directa para la Copa del Mundo Femenina del año que viene, y fueron las campeonas de Europa, no las del mundo, quienes se impusieron.

En una lucha tan reñida, es probable que los partidos entre Inglaterra y España resulten decisivos, y las inglesas hicieron su parte al vencer a La Roja por 1-0 en Wembley el martes. Aunque el marcador fue ajustado y Hannah Hampton tuvo que realizar una parada espectacular en los últimos minutos para asegurar la victoria, las Lionesses parecieron el mejor equipo en general, aunque las visitantes no estuvieron ni de lejos a la altura de su mejor nivel.

El planteamiento de Sarina Wiegman mostró que Inglaterra también domina el duelo de entrenadoras. La holandesa acertó con sus decisiones en defensa, lateral izquierdo y centro del campo, superando a la debutante seleccionadora española, Sonia Bermúdez. La exdelantera del Barcelona comenzó fuerte el año pasado y llevó a La Roja al título de la Liga de Naciones, pero su rival más experimentada ganó este primer duelo entre ambas entrenadoras.

Sin embargo, el triunfo habría sido inútil si Inglaterra tropezaba en Islandia cuatro días después, algo que estuvo a punto de ocurrir. Antes, España goleó 5-0 a Ucrania y recortó la diferencia de goles, así que ahora confía en ganar la revancha en junio. De nuevo Hampton brilló y los palos ayudaron en el sufrido 1-0.

Las Lionesses siguen tres puntos por encima de España en la cima del grupo, con dos jornadas por jugarse: primero visitan a las campeonas del mundo. Para un espectador neutral, el escenario es ideal. Si evitan la derrota en Mallorca en junio y vencen a Ucrania días después, Inglaterra sellará su pase a Brasil. Las Lionesses, que han ganado tres de sus últimos cuatro duelos ante las campeonas de Europa, confían en sumar al menos un punto.

Antes de ese duelo, la concentración de abril ofreció lecciones que pueden influir en las decisiones de Wiegman en la próxima fecha FIFA. GOAL repasa a las ganadoras y perdedoras de los triunfos ante España e Islandia.

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    GANADORA: Hannah Hampton

    Había dudas sobre el estado de forma de Hampton antes del parón internacional. La portera del Chelsea no había dejado su portería a cero en seis partidos, encajando siete goles, y su juego de salida también fue criticado. Sin embargo, esta semana con la selección inglesa podría haberle dado la confianza necesaria para acabar la temporada con fuerza.

    Mantuvo su portería a cero en los dos partidos y fue clave. Ante España realizó varias atajadas clave y, en tiempo de descuento, tapó un remate de Edna Imade para asegurar el 1-0 que dio a las Lionesses tres puntos de ventaja en la cima del grupo. Cuatro días después, volvió a lucirse con dos intervenciones decisivas en la ajustada victoria por el mismo marcador sobre Islandia, tras el temprano gol de Alessia Russo.

    «Estuvo increíble», afirmó Russo sobre Hampton en ITV. «En los momentos clave, nos mantuvo en el partido. Intervino tres o cuatro veces para mantenernos a cero y conseguir los tres puntos. A veces se necesita a alguien que dé un paso al frente así».

    • Anuncios
  • Lucia Kendall Ona Batlle England Spain Women 2026Getty Images

    GANADORA: Lucía Kendall

    Las lesiones de Ella Toone y Grace Clinton redujeron las opciones de Inglaterra en el centro del campo, donde ya estaban Keira Walsh y Georgia Stanway. Así, la joven Erica Parkinson recibió su primera convocatoria, y Wiegman debió decidir quién jugaría ante España. Para ese duelo clave, la seleccionadora optó por Lucía Kendall, de 21 años y con solo cinco partidos internacionales, en una clara muestra de confianza en su talento.

    La centrocampista respondió a la confianza. Enfrentaba a un trío de lujo: la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas, la finalista Mariona Caldentey y la estrella del Barcelona Patri Guijarro. Pese a ello, mantuvo el balón con criterio, cubrió mucho terreno y luchó sin complejos.

    Wiegman la elogió: «Completa el mejor centro del campo disponible» y añadió: «Entiende muy bien lo que queremos hacer con y sin balón». El ‘10’ aún no tiene dueño y Kendall, cada vez que juega, da un paso más para reclamarlo.

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    GANADORA: Lotte Wubben-Moy

    Lotte Wubben-Moy llegó a la concentración en gran momento de forma. Aunque no siempre ha tenido muchos minutos con Wiegman, eso no garantizaba oportunidades en el partido más importante del año para las Lionesses, contra España. Por suerte para ella y para Inglaterra, su actuación justificó la confianza.

    Titular junto a Esme Morgan —Leah Williamson aún no estaba lista según Wiegman—, formó una sólida pareja de centrales que contuvo a España durante los 90 minutos en Wembley.

    «Estoy muy orgullosa de ellas», declaró la seleccionadora inglesa tras el partido. «No han jugado mucho juntas. [Su actuación] dice mucho de ellas y deberían estar orgullosas de sí mismas».

    Cuatro días después, cedió su lugar a Williamson ante Islandia, pero entró en el descanso y contribuyó a mantener la ventaja cuando Islandia apretaba.

    Así terminó una semana clave en su ascenso en la jerarquía de las centrales.

  • Maya Le Tissier England Women 2026Getty Images

    PERDEDORA: Maya Le Tissier

    En el otro extremo de esa situación en la defensa central se encuentra Maya Le Tissier. La capitana del Manchester United lleva tiempo en el ojo del huracán: Wiegman la prefiere como lateral derecho, aunque en su club brilla como central. A finales de 2025 tuvo minutos en esa demarcación en amistosos, pero en 2026 su suerte cambió.

    Jugó los 90 minutos contra Ucrania como lateral, pero desde entonces ha sido suplente en los tres siguientes. Las lesiones de Williamson y el desplazamiento de Alex Greenwood a la izquierda crearon espacios, pero Wubben-Moy y Morgan ocuparon esos puestos, y Le Tissier volvió a descender en la jerarquía.

  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    GANADORA: Lauren Hemp

    Lauren Hemp ha sido titular en casi todos los partidos de las Lionesses bajo la dirección de Wiegman, ha ganado dos Eurocopas y marcó tres goles que llevaron a Inglaterra a su primera final del Mundial 2023. Aun así, a menudo parece que su aportación no recibe el reconocimiento que merece.

    Por eso, verla brillar esta semana fue una alegría: por fin recibió el protagonismo que merece. Marcó el gol de la victoria ante España con una gran jugada individual, y poco después estrelló el balón en el poste. También firmó una asistencia espectacular para el tanto de Russo contra Islandia.

    Con 76 partidos internacionales a sus 25 años, Hemp es fija en la alineación de Wiegman desde su llegada a Inglaterra. Esta semana lo recordó.

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    GANADORA: Leah Williamson

    La concentración se centró en el estado físico de Williamson, convocada por Wiegman pese a no haber jugado en los últimos cinco partidos del Arsenal. Se esperaba que participara contra España, pero debió esperar unos días más hasta jugar 45 minutos sin problemas frente a Islandia.

    Su regreso se ha hecho esperar más de lo que ella, Inglaterra y el Arsenal deseaban, y prolonga una temporada frustrante para la capitana de las Lionesses, que ya se perdió los tres primeros meses por una lesión de rodilla y otro mes por una sobrecarga en la pantorrilla.

    Ahora regresa justo a tiempo para la recta final de la defensa del título de la Liga de Campeones de las Gunners, que afronta las semifinales la próxima semana, y con la esperanza de cerrar la campaña del club con fuerza antes de la revancha de Inglaterra contra España en junio. Ese duelo podría definir qué selección se clasifica directamente para el Mundial del año que viene, así que tener a Williamson como titular sería un gran impulso para las Lionesses.

  • Taylor Hinds England Women 2026Getty Images

    PERDEDOR: Taylor Hinds

    Antes del partido contra España, Taylor Hinds había sido titular en tres de los últimos cuatro encuentros de Inglaterra como lateral izquierda. Sin embargo, la jugadora del Arsenal fue reemplazada por Greenwood para el duelo en Wembley. Al ser consultada por ITV, Wiegman confirmó: «Sí, lo es».

    El dilema en esa posición parece un déjà vu: Inglaterra carece de laterales izquierdos naturales, por lo que otras jugadoras deben cubrir el hueco, creando un punto débil. Wiegman ha probado a Anouk Denton, Poppy Pattinson y Hinds para resolverlo.

    Hinds ha tenido más oportunidades desde su debut en octubre, coincidiendo con la baja de Niamh Charles, quien ocupa ese puesto en el Chelsea y suele ser titular con Inglaterra. Sin embargo, la reciente racha de Greenwood como lateral izquierdo en el Manchester City, en lugar de como central, ha influido en la decisión de Wiegman, quien la alineó en los dos partidos de esta semana en esa demarcación.

    Con el regreso de Charles a la convocatoria este mes, por primera vez desde diciembre, y su entrada por Greenwood en los últimos minutos de la victoria ante Islandia, la jerarquía parece haber cambiado respecto al mes pasado. Hinds, lamentablemente, ha bajado en esa lista.