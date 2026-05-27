La afición del PSG es apasionada y sus ultras ven al comentarista sobre todo como un exjugador del Marsella. Antes de brillar en la Premier League, disputó 166 partidos con el club francés. Esa rivalidad provocó hostilidad constante en Múnich, donde los ultras lo insultaron durante la retransmisión. La diferencia en el trato, entre aplausos a David Ginola (ex PSG) e insultos al otro comentarista, reflejó la tensión. Los ultrajes siguieron tras el partido y el afectado decidió retirarse.

Nasri confirmó a L’Équipe: «Sí, es cierto. Pero forma parte del juego: como exjugador del Marsella, los aficionados parisinos te insultan… Aunque creo que podían celebrar la clasificación para la final (sonríe)».

Lo que me molestó fue que insultaran a mi madre... No es por eso por lo que no voy a ir a Budapest para la final.

«No es la primera vez que me insultan en un estadio, y desde luego no será la última. Si me afectara, dejaría de salir en televisión y de ir a los partidos», respondió. “Es el PSG-Arsenal, es mejor tener a Robert Pires, fanático de los Gunners, y a David Ginola, fanático del PSG, que a alguien neutral como yo en el panel. El Arsenal también es mi exequipo, pero no tengo una relación especial con sus aficionados”.