Uno de los grandes temas de conversación de la visita fue la misión en curso de la FIFA de igualar las condiciones entre los distintos continentes. Infantino apuntó a una década de cambios positivos, pero subrayó la importancia de seguir desarrollándose.

«Recibí una acogida muy, muy cálida aquí, en la República Dominicana, un país hermoso, hermoso... con motivo de una reunión de la Unión Caribeña de Fútbol, para hablar de proyectos e ideas», dijo Infantino.

«Así que es, aún más, un motivo para estar orgulloso de estar aquí. Y también feliz, porque es importante implicarse, dialogar, expresar puntos de vista y opiniones. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas y es importante que oigas, que escuches y que también puedas expresar cuáles son tus sentimientos. Así que creo que, en general, es positivo, muy, muy feliz con todo el apoyo que recibo aquí.

«Queremos hacer crecer el fútbol en cada uno de nuestros 211 países en el mundo. Tenemos que reducir esta brecha entre los países grandes, grandes, y todos los demás... tenemos que dar una oportunidad a todos los demás».



