«Simplemente impresionante», dijo Kroos sobre la actuación de Olise en la primera parte, en su podcast «Einfach mal Luppen». El extremo derecho francés asistió a Luis Díaz antes de la falta que acabó en penalti (min. 20), provocó un casi autogol de João Neves (min. 32) y marcó el 2-2 tras una espectacular jugada individual (min. 41).
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«Hace con él lo que quiere»: Toni Kroos quedó muy impresionado por un jugador del Bayern de Múnich contra el PSG
Su marcador directo, Nuno Mendes, apenas pudo controlar a Olise. «Hace lo que quiere con el que, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo», afirmó Kroos. Y eso que, en los últimos tiempos, Mendes se había «metido en el bolsillo a muchos buenos extremos derechos». Kroos supuso que el portugués de 23 años habría pensado: «Maldita sea, aquí hay uno al que ni siquiera puedo superar físicamente, y eso ya es difícil».
Con un rendimiento sobresaliente, Olise se ha ganado un puesto entre los candidatos al Balón de Oro: en 47 partidos oficiales ha marcado 20 goles y dado 29 asistencias.
Tras el duelo contra el PSG, el comentarista francés Christophe Dugarry llegó a compararlo con Zinedine Zidane. «Quizá me esté pasando un poco, pero creo que este chico tiene algo de ‘Zizou’: controla el balón con desenfado, usa bien el cuerpo, se mueve entre líneas y tiene gran visión de juego», añadió en RMC.
Michael Olise no es el único ovacionado tras el espectacular 5-4.
Sin embargo, los expertos internacionales no se pusieron de acuerdo sobre el mejor jugador del espectacular 5-4. Mats Hummels eligió al muniqués Luis Díaz, mientras que Clarence Seedorf nombró al extremo del PSG, Kvicha Kvaratskhelia, «el mejor del mundo». Mientras tanto, la UEFA designó al mejor futbolista del mundo, Ousmane Dembélé, como el jugador del partido.
La vuelta se jugará el miércoles a las 21:00 en el Allianz Arena.