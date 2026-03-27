¿Habrá un primer intento ya en verano? Al parecer, un club de primera división tiene en el punto de mira al entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany

Además del exjugador Kompany, que vistió la camiseta del ManCity entre 2008 y 2019 y sigue estando muy vinculado emocionalmente al club, según el informe, Xabi Alonso, destituido a principios de año en el Real Madrid, también sería uno de los candidatos para suceder a Pep. Sin embargo, el exentrenador del Leverkusen estaría más interesado en un posible fichaje por su antiguo club, el Liverpool, y estaría «dispuesto» a aceptar el cargo si Arne Slot tuviera que dejar el puesto al final de la temporada.

Al mismo tiempo, la salida de Kompany del FC Bayern es bastante improbable y, según la información de Sky, no es una opción para el belga en estos momentos. En Múnich, el técnico de 39 años está realizando un trabajo excepcional; entre otras cosas, el campeón alemán está en camino de ganar la Bundesliga.

Además, Kompany mantiene una excelente relación con los responsables deportivos, entre ellos el director deportivo Christoph Freund y el director ejecutivo Max Eberl. En octubre de 2025, los directivos del Bayern renovaron anticipadamente el contrato de su exitoso entrenador hasta 2029. Se dice que este contrato no incluye ninguna cláusula de rescisión para el verano.