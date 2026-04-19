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«Habrá interés»: el Coventry, que ascenderá a la Premier League, recibe una advertencia de Frank Lampard tras poner fin a 25 años de ausencia de la máxima categoría
El Sky Blues, alertado del interés de Lampard
A pesar de la euforia por el regreso del Coventry a la máxima categoría, el comentarista de la EFL Sam Parkin advierte que el mayor reto del club aún está por llegar. Los Sky Blues volvieron a la élite tras 25 años, y ahora todos los focos apuntan al técnico que lideró el cambio.
«Lo más importante será que Frank Lampard siga ahí y, por la forma en que Doug King ha hablado de él, creo que habrá interés en él», declaró Parkin a BBC Final Score.
Lampard, nominado al premio al Mejor Entrenador de la Championship, ha recuperado su prestigio tras un periodo complicado.
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Aumenta el interés de la Premier League
El interés por la antigua estrella del Chelsea y de la selección inglesa es real: se habla de ofertas que podrían sacarlo del CBS Arena.
Según se informa, el Bournemouth lo contempla como candidato principal para suceder a Andoni Iraola, quien dejará el Vitality Stadium al final de esta temporada.
Parkin asegura que la motivación de Lampard sigue siendo altísima. «Es una persona muy decidida, tanto cuando era jugador como ahora como entrenador, porque ha sufrido algunos reveses a lo largo del camino, así que creo que habrá interés en él. Lo más importante es que esté allí la próxima temporada, junto con el equipo técnico que trajo consigo», afirmó.
Evolución táctica en Coventry
Una de las claves del éxito del Coventry es su fútbol ofensivo. Lampard, exentrenador de Chelsea y Everton, impuso un estilo que dominó la segunda división, distinto al juego físico de otros recién ascendidos. Sin embargo, Parkin duda de que este enfoque resista la Premier, donde los errores se pagan caro.
«Juegan buen fútbol, así que probablemente serán bastante abiertos», explicó Parkin. «Habrá que esperar a ver si Frank cambia eso para adoptar un enfoque un poco más defensivo y pragmático la próxima temporada». Su experiencia en la lucha por el descenso en Goodison Park podría llevarle a ser más cauteloso, pues busca asegurar la permanencia del Coventry en la máxima categoría.
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Reconstruyendo para la máxima categoría
Aunque el futuro del entrenador preocupa, la plantilla necesita renovarse para competir con los grandes del fútbol inglés.
El éxito en la Championship suele exigir dejar de lado los sentimentalismos en favor de la calidad de la Premier League, y se espera que los Sky Blues se muestren activos en la próxima ventana de fichajes para reforzar sus filas.
«Tendrán que hacer varios fichajes, esa es la parte negativa», añadió Parkin. «El Sunderland es un buen ejemplo y, para algunos, es como decir "gracias y buena suerte"».