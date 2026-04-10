«Habrá consecuencias»: cómo Romelu Lukaku ha enfurecido al Nápoles al ausentarse sin permiso en Bélgica

El gigante belga llevaba ocho meses sin marcar en la Serie A, desde que sentenció el Scudetto con un gol en la victoria 2-0 sobre el Cagliari el 23 de mayo. Lukaku apenas jugaba su cuarto partido esta temporada tras una grave lesión en el tendón de la corva.

Sin embargo, lo más importante es que este fue su primer gol tras el fallecimiento de su padre en septiembre. Después de quitarse la camiseta para celebrarlo, Lukaku detuvo su carrera hacia la línea de banda, levantó la mano derecha y miró al cielo.

«Han sido meses difíciles a nivel personal», admitió después un Lukaku emocionado a DAZN. «El fútbol me ha dado mucho, pero perder a mi padre de la forma en que lo hice fue duro de sobrellevar. Sigo adelante por mis hijos, por mi hermano y por el Nápoles. Este club me ha dado mucho. Estaba muerto antes de llegar aquí».

Pese a su gratitud con el Nápoles y con Antonio Conte por relanzar su carrera, sorprende que el club vaya a sancionarlo por negarse a regresar tras el parón internacional de marzo. Se habla incluso de marginarlo del primer equipo hasta final de temporada, un golpe duro para un futbolista que solo quiere llegar en forma al Mundial.

¿Se ha roto su relación de forma irreparable o puede repararse en las próximas semanas?