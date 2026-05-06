Las exigencias económicas de Williams eran desmesuradas: pedía un sueldo fijo de 22 millones de euros al año, más primas y bonificaciones.

Max Eberl ya lo admitió el verano pasado, justo después de que Williams renovara sorpresivamente con el Bilbao: «Cuando supimos las condiciones salariales solo para negociar, el Bayern retrocedió al instante y dijo: "Pues no, así no lo hacemos"», afirmó el director deportivo del FCB.

Además, según Sport-Bild, Williams no cumplió el perfil que Eberl diseñó con ayuda de una firma de datos.