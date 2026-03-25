Haaland compra un libro por valor de 134 000 dólares y lo dona a la biblioteca del municipio donde creció

Erling Haaland, estrella de 25 años del fútbol noruego e internacional (188 partidos y 154 goles con el Manchester City), ha comprado el libro más caro de la historia de su país.
Según la agencia de noticias NTB, Haaland, junto con su padre Alf-Inge, compró en diciembre una edición de 1594 de Las sagas de los reyes, de Snorri Sturluson, por 1,3 millones de coronas noruegas (134 000 dólares). Pero sin intención de quedárselo para sí mismo: «Nunca he sido un gran lector», declaró Haaland en un comunicado de prensa difundido por su municipio de residencia.