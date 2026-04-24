El interés del Barcelona por Haaland se topa de nuevo con un obstáculo: el club ha sido informado de que fichar al delantero del City sigue siendo arriesgado desde el punto de vista financiero. Laporta ve al noruego como el gran refuerzo para inaugurar el Camp Nou renovado, pero la elevada cifra de traspaso y su salario siguen siendo un escollo.

Nadal reconoce que, pese a ser la gran referencia del fútbol mundial, su posición en un gigante como el City hace un acuerdo casi imposible. Aunque el Barcelona ha mejorado con Hansi Flick, la inversión necesaria para fichar al jugador de 25 años supera las capacidades actuales del club.