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«¡Ha sido una buena decisión!»: Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, elogia a Harry Kane por dejar el Tottenham para fichar por el Bayern de Múnich en busca de títulos, mientras se recrudece la lucha por el Balón de Oro
La sequía de títulos de Kane
Kane marcó 280 goles con el Tottenham y superó a Jimmy Greaves como máximo goleador del club. A pesar de ser uno de los mejores jugadores del mundo, no logró dar un título al equipo londinense. Con un año restante de contrato, fichó por el Bayern en 2023 y en 2025 por fin alzó un título, devolviendo a los bávaros la Bundesliga. Ahora, con el equipo a punto de revalidar el campeonato alemán y entre los favoritos de la Liga de Campeones, suena como posible Balón de Oro.
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Fernandes apoya a Kane por su «buena decisión»
En una entrevista con el Sunday Times, Fernandes afirmó que, aunque los trofeos no deben medir la calidad de un jugador, admiraba a Kane por salir de su zona de confort.
«Hemos visto a muchos ganadores del Balón de Oro que no han ganado la Liga de Campeones. Aun así ganaron porque eran los mejores», afirmó.
Obviamente, me resulta más fácil decirlo porque no he ganado muchos trofeos. Y los trofeos son importantes. Pero no juegas solo: no es tenis.
Si se hubiera quedado en el Tottenham una o dos temporadas más, habría sido el máximo goleador de la historia de la Premier. ¿Sería una leyenda? Sí.
Decidió irse al Bayern y fue acertado, pues allí tiene más opciones de ganar. Ahora marca los mismos goles que en el Tottenham, pero podría ganar un Balón de Oro porque conseguirá trofeos».
Kane bate récords en su camino hacia la gloria
Kane acaparó los titulares a principios de esta semana al marcar en su regreso tras una lesión, en la victoria por 2-1 del Bayern ante el Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Con ello, elevó su cuenta goleadora de la temporada a 49 tantos en solo 41 partidos.
Además, el Bayern batió el récord de goles en una temporada de Bundesliga al llegar a 105, con cinco jornadas aún por disputarse, tras vencer 5-0 al St. Pauli el sábado.
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¿Qué le depara el futuro a Kane?
Kane no jugó en la visita a St. Pauli; el delantero descansó para el partido de vuelta del miércoles contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. Si el Bayern avanza, enfrentará al París Saint-Germain o al Liverpool en semifinales.