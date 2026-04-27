¡Ha puesto fin a esa racha de mala suerte! Nuevas especulaciones sobre una controvertida cesión del FC Bayern

Córner desde la derecha, algo de confusión en el área y Joao Palhinha aparece a toda velocidad para rematar de cerca y marcar el 1-0. Así el Tottenham Hotspur venció el sábado al Wolverhampton Wanderers, colista ya descendido, en los últimos minutos y selló el marcador. En su decimosexto intento, los Spurs celebraron su primera victoria liguera del año y respiraron en la lucha por el descenso.
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«Esta victoria significa mucho más que tres puntos para mí, la afición y el club», afirmó Palhinha tras el partido. Sin embargo, no lograron salir del descenso. El West Ham United, su rival, venció al Everton y el Tottenham permanece por debajo de la línea de salvación. A falta de cuatro jornadas, la diferencia con los Hammers es de dos puntos y ambos equipos tienen un calendario similar.
El futuro de Palhinha es incierto y probablemente dependa de la categoría en la que juegue el Tottenham.
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Joao Palhinha dejó el FC Bayern tras solo una temporada
El centrocampista portugués, de 30 años, fichó por el Bayern de Múnich en 2024 procedente del Fulham por 51 millones de euros, a petición de Thomas Tuchel. Sin embargo, a su llegada Tuchel ya se había ido. Con Vincent Kompany apenas fue titular, así que regresó a Londres cedido tras una temporada. Los Spurs pagaron cinco millones de euro por la cesión y se reservaron una opción de compra de 25 millones.
El inicio de temporada fue prometedor: hasta noviembre Palhinha era titular y el Tottenham luchaba en la parte alta de la Premier y la Champions. Sin embargo, tras el bajón del equipo, perdió la titularidad y pasó a rotar. Su último partido como titular fue el 5 de marzo; incluso contra los Wolves entró desde el banquillo.
«La situación en su club es difícil, pero João es un luchador», declaró la semana pasada el director deportivo del Bayern, Christoph Freund. Debido a la incertidumbre sobre la categoría en la que jugará el Tottenham la próxima temporada, añadió que «es difícil decir algo concreto sobre su futuro», aunque los Spurs «ya saben lo que tienen en él».
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El Tottenham quiere fichar a Joao Palhinha.
Según Sky, los Spurs podrían fichar a Palhinha de forma definitiva, pero quieren renegociar la opción de compra de 25 millones, algo a lo que el Bayern podría acceder. Para Palhinha este escenario solo es viable si los Spurs permanecen en la categoría, algo que el Bayern desea. Su contrato con el Bayern vence en 2028 y su salario, estimado en diez millones de euros, se quiere ahorrar porque ya no tiene futuro en Múnich.
En la medular, Kompany cuenta con Kimmich y Pavlovic, mientras que Bischof y el recién regresado Aseko podrían ser suplentes. También se rumorea sobre Kennet Eichhorn, joven promesa de 16 años del Hertha BSC.
Recordemos que el Tottenham ya fichó el verano pasado a otro excedido del Bayern, Mathys Tel, por 35 millones, tras una segunda vuelta irregular; esta temporada ha marcado solo tres goles en 34 partidos.