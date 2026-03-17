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Has Pep lost his magic touchGetty/GOAL
Richard Martin

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¿Ha perdido Pep Guardiola su toque mágico? Las confusas alineaciones del entrenador dejan al Manchester City ante una dura batalla para mantener vivas sus opciones esta temporada

Dado que el Manchester City perdía por 3-0 ante el Real Madrid antes del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, quizá hubieras pensado que Pep Guardiola pasaría el día previo al partido en el Etihad Stadium repasando las instrucciones tácticas con su plantilla o transmitiendo mensajes motivadores para ayudarles a remontar ese abrumador marcador en contra frente a los reyes del fútbol europeo. Sin duda, no habrías imaginado que el entrenador les daría a sus jugadores un día libre.

Y, sin embargo, eso es precisamente lo que hizo Guardiola el lunes, demostrando una vez más —por si fuera necesario— que es diferente al resto.

La interpretación única del fútbol de Guardiola es lo que le ha convertido en uno de los entrenadores de clubes más exitosos de todos los tiempos, pero ahora que el City ha perdido terreno crucial frente al Arsenal en la lucha por el título de la Premier League y corre un grave peligro de quedarse fuera de Europa, las alineaciones del catalán han sido objeto de un enorme escrutinio ante los indicios de que el hombre que ha definido el entrenamiento durante las últimas dos décadas está empezando a perder su toque mágico.

  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    Ya no soy una persona que le da demasiadas vueltas a las cosas...

    A pesar de haber ganado tres Ligas de Campeones y 12 títulos de liga a lo largo de sus etapas en España, Alemania e Inglaterra, además de innumerables trofeos, Guardiola se ha visto acosado por su reputación de darle demasiadas vueltas a los partidos importantes, sobre todo en Europa. Es una reputación que él detesta, y la semana pasada mismo habló de haber sido «masacrado» por sus decisiones.

    Y, sin embargo, hay un amplio historial que lo respalda, como alinear un cuarteto ofensivo con el Bayern de Múnich contra el Madrid en 2014, dar la titularidad al inexperto Eric García en una defensa de tres contra el Lyon en 2020 o alinear a Ilkay Gündogan como mediocampista defensivo en la final de la Liga de Campeones de 2021 contra el Chelsea. 

    Para alivio de los aficionados del City, las sorprendentes alineaciones de Guardiola parecían haber dejado de ser una gran preocupación. Sus elecciones de equipo fueron bastante consistentes en el camino hacia el primer y único triunfo del City en la Liga de Campeones en 2023, funcionando a las mil maravillas al superar al Madrid y al Bayern antes de abrirse paso frente al Inter en la final. 

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  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Pero las viejas costumbres nunca mueren

    La eliminación del City de la competición a manos del Madrid en los cuartos de final de 2024, tras la tanda de penaltis, podría achacarse a la mala suerte, mientras que la contundente derrota de la temporada pasada ante los merengues podría atribuirse en gran medida al pésimo estado de forma en que se encontraba el City en aquel momento, así como a la brillantez de Kylian Mbappé.

    Pero la tendencia de Guardiola a dar una sorpresa táctica y pagar un alto precio por ello volvió con fuerza la semana pasada tanto contra el Madrid como contra el West Ham.

    El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que como jugador perdió tantas veces contra Guardiola, presagió los acontecimientos del día siguiente en su rueda de prensa previa al partido cuando dijo que el técnico del City «siempre tiene una sorpresa preparada». Y en la capital española, Guardiola alineó un atrevido once ofensivo que no solo desbarató todo lo que el City había estado construyendo en sus partidos anteriores, sino que también iba en contra de su habitual deseo de tener el control en el partido de ida de una eliminatoria.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Romper una fórmula ganadora

    Guardiola prescindió de la sólida defensa de cuatro formada por Rayan Ait-Nouri, Marc Guehi, Rubén Dias y Matheus Nunes, que habían sido titulares juntos en los cuatro últimos partidos de liga. También desmanteló el trío del centro del campo compuesto por Nico O'Reilly, Bernardo Silva y Rodri, que había sentado las bases de su reciente racha de buenos resultados, entre los que se incluye una racha de seis victorias consecutivas en febrero. 

    O'Reilly, que volvía a ocupar el lateral izquierdo por primera vez en dos meses, quedó en evidencia ante Federico Valverde en el primer gol, mientras que el Madrid superó el desprotegido centro del campo del City cada vez que marcó. Guardiola se negó a admitir que se había equivocado, señalando el dominio de su equipo en los primeros 20 minutos y alegando que el Madrid había marcado con sus únicos disparos a puerta. De hecho, el equipo local realizó siete disparos a puerta frente a los cuatro del City, y Vinicius Jr. desperdició una oportunidad de sentenciar prácticamente la eliminatoria al fallar un penalti en la segunda parte.

  • FBL-UAE-SPORTS-CONFERENCEAFP

    Las acusaciones de «arrogancia» parecen ciertas

    La explicación de Guardiola de que quería «hacer sentir al Bernabéu que estamos ahí» sonaba a arrogancia. Recordaba a su ingenua estrategia con el Bayern en 2014, que él mismo ha descrito como «el mayor desastre de mi carrera», y poco después del pitido final, algunas declaraciones contundentes de Fabio Capello, realizadas al periódico español El Mundo casi exactamente un año antes, comenzaron a resurgir en las redes sociales. 

    «¿Sabes lo que no me gusta de Guardiola? Su arrogancia», dijo el exseleccionador de Inglaterra. «La Liga de Campeones que ganó con el City es la única en la que no intentó nada raro en los partidos decisivos. Pero todos los demás años, en Manchester y en Múnich, en los días clave, siempre quiso ser el protagonista. Cambiaba cosas e inventaba jugadas para poder decir: “No son los jugadores los que ganan, soy yo”. Y esa arrogancia le costó varias Champions. Le respeto, pero para mí está claro».

    A menos que el City se convierta en el quinto equipo en la historia moderna de la competición en remontar una desventaja de tres o más goles y llegar a cuartos de final, la arrogancia de Guardiola le habrá costado otra Liga de Campeones. Pero solo tres días después de su error en el Bernabéu, el entrenador tomó una decisión de alineación aún más desconcertante. 

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Ahora me lo merezco»

    Tras salir a por todas en el feudo del equipo más laureado del fútbol europeo, Guardiola optó por dar prioridad al control en el London Stadium frente a un West Ham amenazado por el descenso. Frente a un entrenador notoriamente defensivo como Nuno Espírito Santo, el técnico del City optó por volver a alinear a Antoine Semenyo en detrimento de Rayan Cherki, cuya capacidad para jugar en espacios reducidos y mantener el balón bajo control le hacía parecer el candidato ideal para una ocasión así. 

    Guardiola dio entrada a Cherki a media hora del final y sacó a tres delanteros más, pero fue demasiado poco y demasiado tarde, y el City perdió puntos ante un equipo que lucha por evitar el descenso por segundo partido consecutivo, quedando a nueve puntos del Arsenal en la lucha por el título, aunque aún tiene un partido menos.

    Esta vez, Guardiola reconoció su error, aunque con un toque de sarcasmo: «Mala alineación, ahora podéis criticarme sin piedad por la alineación, ahora me lo merezco».

  • Manchester City FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    El legado de la élite está en juego

    Guardiola no puede permitirse cometer muchos más errores en la alineación durante el próximo mes, ya que el City se enfrentará al Madrid, al Arsenal en la final de la Carabao Cup, al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup y luego visitará al Chelsea antes del duelo decisivo por el título contra los Gunners el 18 de abril. La temporada del City, que hace solo un par de semanas prometía tanto, podría desmoronarse y quedar en nada en tan solo cuatro semanas. Y dado que se espera que Guardiola pueda marcharse en junio, sería una nota muy amarga con la que poner fin a su increíble década en el City.

    Sin embargo, las esperanzas del club de ganar un título no son lo único que está en juego en este momento. También lo está el legado de Guardiola como un estratega verdaderamente de élite. Se merece retirarse por todo lo alto, pero existe el riesgo de que su legado se vea empañado por su incapacidad para resistirse a dar sorpresas.

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