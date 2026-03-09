En declaraciones a RMC Sport, el exinternacional francés y ganador de la Copa del Mundo de 1998, Dugarry, expresó su profunda preocupación por el estado actual de la plantilla del entrenador Luis Enrique. El París Saint-Germain se encuentra en una encrucijada mientras se prepara para enfrentarse al Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes.

A pesar de ser el actual campeón de Europa, el ambiente en la capital francesa está lejos de ser festivo tras la preocupante derrota por 3-1 en casa ante el Mónaco en la Ligue 1. Dugarry no se anduvo con rodeos: «El PSG está desfasado, sin ideas, es bastante triste. La autoconvicción o el pensamiento positivo de Luis Enrique tienen sus límites. En algún momento, la realidad te alcanza: tu equipo no puede seguir el ritmo».