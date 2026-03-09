Getty
¿Ha perdido el PSG su factor miedo? Los campeones de Europa se enfrentan a «la desaparición de todo lo que les hacía fuertes», según un exjugador de la selección francesa, que afirma que el entrenador Luis Enrique ha alcanzado su «límite»
Un equipo en declive antes del choque contra el Chelsea
En declaraciones a RMC Sport, el exinternacional francés y ganador de la Copa del Mundo de 1998, Dugarry, expresó su profunda preocupación por el estado actual de la plantilla del entrenador Luis Enrique. El París Saint-Germain se encuentra en una encrucijada mientras se prepara para enfrentarse al Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes.
A pesar de ser el actual campeón de Europa, el ambiente en la capital francesa está lejos de ser festivo tras la preocupante derrota por 3-1 en casa ante el Mónaco en la Ligue 1. Dugarry no se anduvo con rodeos: «El PSG está desfasado, sin ideas, es bastante triste. La autoconvicción o el pensamiento positivo de Luis Enrique tienen sus límites. En algún momento, la realidad te alcanza: tu equipo no puede seguir el ritmo».
La ausencia del factor miedo y caminar sobre el agua
El franco comentarista argumentó que el marcado contraste entre el equipo de principios de temporada y el actual ha suscitado un debate. «Todo lo que les hizo fuertes durante cinco meses ha desaparecido. No debemos tener miedo de decir la verdad. Y nadie tiene nada seguro. Durante cinco meses, vimos a un París Saint-Germain excepcional. Eso significa que quizá nunca volvamos a ver al París Saint-Germain a ese nivel. Tenemos que reconocerlo. E incluso los jugadores tienen que reconocerlo. Todos hemos tenido momentos en nuestras carreras en los que estábamos en racha. Duró semanas, meses, años, depende».
Oportunidades perdidas y falta de ideas nuevas.
Al exponer lo que él considera una falta de gestión proactiva, el exdelantero destacó la incapacidad de rotar y renovar eficazmente la plantilla. Añadió: «Existen palancas: descansar en la pretemporada y no ir a jugar la Copa Mundial de Clubes. Fichar a jugadores que dinamicen el grupo y aporten algo nuevo, eso no se ha hecho».
Considera que estas palancas se ignoraron porque la jerarquía creía que la plantilla actual era suficiente. «Hay muchas palancas posibles que no se activaron porque se consideraban muy fuertes, de forma legítima. Se dijeron a sí mismos: "Será suficiente", pero no es así. Hoy en día, el equipo es irreconocible. Se ha convertido en un equipo que ya no asusta a nadie».
Aumenta la presión sobre los directivos antes de la prueba europea
Enrique ha intentado restar importancia a la reciente mala racha, y tras la derrota ante el Mónaco declaró que «la confianza no se puede comprar en el supermercado». Sin embargo, el técnico español se enfrenta a una presión cada vez mayor. Dugarry señaló: «Luis Enrique está empezando a preocuparse. El pensamiento positivo ya no funciona. Espero que, por el bien de todos los que aman al París Saint-Germain, las cosas mejoren, pero llevo tiempo preocupado. No se trata de una casualidad, es la continuación de una tendencia. ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia entre lo que vimos durante los últimos cinco meses y lo que estamos viendo ahora? La brecha entre ambos es cada vez más preocupante».
