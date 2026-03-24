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«Ha llegado el día»: Mohamed Salah confirma que DEJARÁ el Liverpool al final de esta temporada tras publicar un impactante vídeo de despedida
Salah publica un vídeo sorpresa
A pesar de haber firmado el año pasado un nuevo contrato que le vincula al club hasta 2027, los rumores sobre el futuro de Salah han estado circulando durante toda la temporada, en medio de las dificultades que tanto él como los Reds han atravesado desde que ganaron el título de la Premier League. A principios de la temporada estalló una disputa pública entre el jugador de 33 años y el entrenador Arne Slot, en la que el egipcio afirmó sentirse «tirado bajo el autobús» por el club. Ahora, con la campaña de los Reds aún en crisis, Salah ha publicado un vídeo en el que confirma que, tras años de actuaciones que han batido récords, trofeos y tras haberse consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, su legendaria carrera en Anfield está llegando a su fin.
Salah confirma su marcha este verano
«Hola a todos. Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada», comenzó diciendo.
«Quería empezar diciendo que... nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente llegarían a formar parte de mi vida.
«El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club».
Más adelante habrá más