Ha eclipsado a Cristiano Ronaldo, pero ¿qué hay de Thierry Henry? La leyenda del Liverpool John Barnes analiza el legado de Mohamed Salah en la Premier League

Salah, tras haber pasado por una etapa complicada en el Chelsea, regresó a la Premier League en 2017 al fichar por el Liverpool. Pocos sabían qué esperar en aquel momento, pero ha dejado una huella notable a lo largo de nueve temporadas con los Reds.

Ahora, con 33 años, Salah ha ganado dos veces la Premier League y cuenta en su palmarés con triunfos en la FA Cup, la Carabao Cup y la Liga de Campeones. Ha conseguido cuatro Botas de Oro y tres premios al Jugador del Año de la PFA, con más de 250 goles en total y 189 en la máxima categoría inglesa.

La superestrella portuguesa Ronaldo también saboreó el éxito nacional y continental durante su etapa en Old Trafford, convirtiéndose en un centurión de los Red Devils en materia de goles. Ha llegado a convertirse en uno de los grandes de todos los tiempos, pero consolidó ese estatus fuera de Manchester.