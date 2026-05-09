Con los goles encajados, Bischof tenía razón: el campeón récord había recibido cinco en París y tres tanto en Maguncia como en casa contra el Heidenheim. Sin embargo, su análisis sobre la presión provocó la reacción de su entrenador, que le contradijo.

«No, claro que no», respondió Kompany a Sky al ser preguntado si Bischof tenía razón. «Es un jugador joven y ha cometido un error en esta entrevista».

Luego, el jugador de 40 años justificó su crítica a Bischof tras el primer tiempo contra el Wolfsburgo, donde el Bayern fue superado en varios aspectos: «No puedes presionar cien veces si siempre pierdes el balón. No se trata de falta de ganas; así no se ganan partidos. No hay que ganar los partidos en los primeros diez o quince minutos. Puedes contraatacar una, dos o tres veces, pero en algún momento las piernas fallan».

En la segunda parte, el Bayern recuperó su estilo, controló el balón y dominó al rival, y eso «se debió a nuestro comportamiento con la posesión del balón», concluyó Kompany.