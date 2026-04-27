Guti desaconseja al Real Madrid volver a contratar a José Mourinho, «que ya no está en su mejor momento», mientras crece la presión sobre Álvaro Arbeloa

Aumenta la presión sobre Arbeloa y los rumores sobre un regreso de Mourinho alcanzan su punto álgido. Sin embargo, el icono del Real Madrid, Guti, no comparte esa idea y sugiere que el exentrenador del Chelsea y el Manchester United ya no es el mismo de antes.

En declaraciones a Marca sobre la posibilidad de una segunda etapa del actual entrenador del Benfica, el jugador de 49 años fue directo: «Mourinho es un gran entrenador, pero creo que ya no está en su mejor momento. Viene del Fenerbaçe, se hizo cargo del Benfica en un momento muy malo y hay otros técnicos en mejor forma a los que ficharía», explicó.