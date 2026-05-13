La selección mexicana inició sus preparativos para el Mundial el 6 de mayo, cuando 20 jugadores de la Liga MX se reunieron en el Centro de Alto Rendimiento para una miniconcentración. Doce ya tendrían su plaza asegurada, mientras que el resto integra la primera camada de la generación que se espera moldee a El Tri tras 2026.

Pero México rara vez hace las cosas con discreción.

Con Javier Aguirre, que se prepara para su tercer Mundial al frente de la selección, el inicio del proceso ha estado marcado por la tensión y la sensación de improvisación. Horas antes del arranque oficial, aún se dudaba si algunos jugadores podrían disputar la final de la CONCACAF Champions Cup, lo que obligó al técnico a pronunciarse.

Para Aguirre, el 6 de mayo marcó el inicio real del camino mundialista. Habló de la emoción y la responsabilidad de los primeros convocados, pero advirtió que quien no se incorporara pondría en riesgo su lugar en el Mundial. Agradeció a Chivas y Toluca por ceder a sus jugadores pese a que las eliminatorias siguen.

A ellos se sumarán los 14 futbolistas que juegan en Europa y el extranjero para conformar la lista final. Sin embargo, con esta versión de El Tri nada está definido: veteranos buscan su último momento clave, jóvenes luchan por espacio, hay lesiones pendientes y la competencia interna es la más abierta en años.

Aunque México dio a conocer esta semana su lista provisional, ¿quiénes integrarán finalmente la convocatoria definitiva de 26 jugadores? GOAL pronostica cómo será la plantilla de El Tri.