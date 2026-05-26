La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca. Estados Unidos, México y Canadá se preparan para acoger este prestigioso torneo. Argentina, actual campeona, defenderá su título contra otras 47 selecciones en lo que será la mayor Copa Mundial de la historia.

El Levi's Stadium de Santa Clara, California, acogerá seis partidos.

El recinto ya recibió partidos de la Copa América 2024, de la Copa América Centenario 2016 y la final de la Copa Oro 2017.

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