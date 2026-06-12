Guía de entradas para la Copa del Mundo 2026 en Toronto: calendario del BMO Field, precios y partidos de Canadá

El BMO Field de Toronto es uno de los 12 estadios elegidos y albergará seis partidos: fase de grupos, eliminatorias y el encuentro inaugural de Canadá.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 equipos y durará un mes.

El BMO Field, hogar del Toronto FC de la MLS y de los Toronto Argonauts de la CFL, vivirá un nuevo capítulo en 2026. Actualmente cuenta con unos 30 000 asientos, pero la MLSE añadirá gradas temporales para cumplir con los requisitos del torneo.

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