Guía de entradas para el Mundial 2026 en Vancouver: calendario del BC Place, info de partidos y todo sobre la sede

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está ofreciendo espectaculares momentos de emoción en las eliminatorias por toda Norteamérica y, aunqueha concluido oficialmente su labor como sede, su impacto en este torneo histórico ha sido inolvidable.

El BC Place, hogar de los BC Lions y los Vancouver Whitecaps, fue uno de los 12 estadios elegidos en los tres países y acogió siete partidos, incluidos dos de Canadá.

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