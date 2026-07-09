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Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport
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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Vancouver: calendario del BC Place, info de partidos y todo sobre la sede

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Si planeas visitar el estadio BC Place para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, estamos listos para ayudarte.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 está ofreciendo espectaculares momentos de emoción en las eliminatorias por toda Norteamérica y, aunque el Estadio de Vancouver (BC Place) ha concluido oficialmente su labor como sede, su impacto en este torneo histórico ha sido inolvidable. 

El BC Place, hogar de los BC Lions y los Vancouver Whitecaps, fue uno de los 12 estadios elegidos en los tres países y acogió siete partidos, incluidos dos de Canadá.

Reservaentradaspara el Mundial.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y más.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el BC Place?

    FechaCalendarioPrecios medios de reventaEntradas
    Jueves 18 de junioCanadá vs. Catar (15:00 h, hora del Pacífico)450 $ - 2.100 $6-0
    Domingo 21 de junioNueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h, hora del Pacífico)250 $ - 1.100 $1-3
    Miércoles 24 de junioSuiza vs. Canadá (12:00 h, hora del Pacífico)450 $ - 2.200 $2-1
    Viernes 26 de junioNueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h, hora del Pacífico)300 $ – 1.400 $1-5
    Jueves 2 de julioOctavos de final: Suiza vs. Argelia (20:00 h, hora del Pacífico)450 $ – 1.800 $2-0
    Martes 7 de julioOctavos de final: Suiza vs. Colombia (13:00 h, hora del Pacífico)650 $ - 2.600 $0-0

    Reservaentradaspara el Mundial.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Vancouver en el BC Place?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que la disponibilidad de entradas es ahora la más baja de la historia.

    Esto es lo que debes saber:

    • Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

    Reserva entradas para la Copa del Mundo de VancouverReservaentradas

  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Descripción general del BC Place

    Capacidad54 500
    Año de inauguración1981
    EquiposBC Lions (CFL), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Dirección777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Canadá
    EntradasEntradas

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  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    Historia del BC Place

    BC Place se inauguró en 1983 y acogió su primer partido de la CFL como sede de los British Columbia Lions. También fue clave en la Expo 86 y escenario de la última temporada de la NASL de los Vancouver Whitecaps.

    En 2009 comenzó una reforma de dos años valorada en 514 millones de CAD, que retiró la cubierta inflable y la reemplazó por la mayor cubierta suspendida de cables del momento.

    En 2015 acogió nueve partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, incluida la final que Estados Unidos ganó 5-2 a Japón con un hat-trick de Carli Lloyd.

    Ahora, poco más de una década después, el BC Place ha sido seleccionado como sede de la Copa del Mundo masculina, donde se disputarán siete partidos, incluidas las rondas eliminatorias. Solo el tiempo dirá qué nueva historia escribirá este estadio.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el BC Place?

    El BC Place es el estadio de los British Columbia Lions de la CFL y de los Vancouver Whitecaps de la MLS. 

    EquipoLiga
    Leones de BCCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Cómo llegar al estadio BC Place

    Cómo llegar al BC Place en transporte público 

    Se puede llegar al BC Place mediante varias opciones de transporte público, como trenes y autobuses. La red de SkyTrain cuenta con la estación Stadium–Chinatown, situada a solo dos minutos del recinto, mientras que la línea Canada Line tiene parada en la estación Yaletown–Roundhouse.

    Los autobuses 17, 19 y N8 tienen paradas a menos de cinco minutos a pie.

    Cómo llegar al BC Place en coche

    En coche, entra al centro por el puente Granville, el puente Cambie, el puente Lions Gate o la calle Quebec y sigue las señales hacia BC Place y Pacific Boulevard. 

  • Visitas guiadas al BC Place

    El BC Place ofrece visitas guiadas todo el año. Las entradas se compran en la web de Viator. Las visitas son diarias de 10:00 a 17:00, salvo días de evento, con acceso limitado.

    Los visitantes disfrutan de un recorrido detrás del escenario que incluye el campo, los vestuarios, la sala de prensa, los palcos VIP y el Salón de la Fama del Deporte de Columbia Británica, donde se exhibe la historia y el legado de los BC Lions.

  • Sitios para comer y beber cerca del BC Place

    Hay muchas opciones gastronómicas cerca del BC Place. El Victor, en Parq Vancouver, es un asador con terraza ideal para una comida de calidad. Moxies, en West Georgia, es perfecto para grupos que quieren relajarse antes del partido.

    Lupo Restaurant and Vinoteca y Frankie’s Italian Kitchen and Bar son buenas opciones antes o después del evento.