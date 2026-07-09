Guía de entradas para el Mundial 2026 en Vancouver: calendario del BC Place, info de partidos y todo sobre la sede

BC Place se inauguró en 1983 y acogió su primer partido de la CFL como sede de los British Columbia Lions. También fue clave en la Expo 86 y escenario de la última temporada de la NASL de los Vancouver Whitecaps.
En 2009 comenzó una reforma de dos años valorada en 514 millones de CAD, que retiró la cubierta inflable y la reemplazó por la mayor cubierta suspendida de cables del momento.
En 2015 acogió nueve partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, incluida la final que Estados Unidos ganó 5-2 a Japón con un hat-trick de Carli Lloyd.
Ahora, poco más de una década después, el BC Place ha sido seleccionado como sede de la Copa del Mundo masculina, donde se disputarán siete partidos, incluidas las rondas eliminatorias. Solo el tiempo dirá qué nueva historia escribirá este estadio.