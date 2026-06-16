Guía de entradas para el Mundial 2026 en San Francisco: calendario del Levi's Stadium, partidos y todo lo que necesitas saber sobre la sede

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se acerca, y Estados Unidos, México y Canadá se preparan para acogerla. Argentina, actual campeona, defenderá su título ante 47 selecciones en el torneo más grande de la historia.

Tras albergar partidos de la Copa América 2024, el Levi's Stadium se prepara para un evento mayor. Ya recibió la Copa América Centenario 2016 y la final de la Copa Oro 2017.

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