Conocido como «El Gigante de Acero», el Estadio BBVA, sede del CF Monterrey, es uno de los tres estadios mexicanos que acogerán la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con el histórico Estadio Azteca y el Estadio Akron, sede del Chivas.

Durante el torneo se llamará Estadio Monterrey por normas de patrocinio.

Tras acoger numerosos partidos del Monterrey y de la selección mexicana, 2026 marca un nuevo capítulo para este moderno y llamativo estadio.

Acogerá cuatro partidos: tres de fase de grupos y uno de eliminatoria.

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